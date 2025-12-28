باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدصادق عظیمی‌فر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با حضور در شرکت پالایش نفت تهران از روند اجرای پروژه افزایش کیفیت بنزین (CCR) و پست برق شهری این پالایشگاه بازدید کرد.

، عظیمی‌فر با عباس محسنی‌نیکوگفتار، مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه‌ها قرار گرفت.معاون وزیر نفت با تأکید بر اهمیت راهبردی پروژه CCR در ارتقای کیفیت بنزین تولیدی و کاهش آلایندگی‌های زیست‌ محیطی، بر لزوم تسریع در راه‌اندازی این پروژه تأکید کرد.

وی همچنین پیرامون چالش‌های پیش‌روی پروژه، به‌ویژه مسائل مرتبط با تأمین منابع ارزی و تجهیزات، قول مساعد برای پیگیری و رفع موانع موجود داد.عظیمی‌فر همچنین در بازدید از پست برق شهری پالایشگاه تهران، این پروژه را یکی از زیرساخت‌های مهم در تأمین برق پایدار و استمرار تولید و‌همچنین در مواقع مورد نیاز کمک به شبکه سراسری ‌و کاهش ناترازی دانست و بر اهمیت تکمیل و بهره‌برداری به‌موقع آن تأکید کرد.

وی ادامه داد: پروژه CCR پالایشگاه تهران به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم صنعت پالایش کشور، با هدف تولید افزایش تولید بنزین مطابق با استانداردهای زیست‌محیطی و بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی در حال اجراست.این در حالی است که با توجه به افزایش مصرف بنزین در کشور و تلاش برای بهبود نسبت کیفیت به مصرف داخلی، پروژه‌های ارتقای کیفیت بنزین از اهمیت راهبردی برخوردارند.

او گفت:همچنین با توجه به برنامه‌های کشور برای افزایش تولید روزانه بنزین با استانداردهای بالاتر، تکمیل پروژه‌های مانند CCR در پالایشگاه تهران نقش مهمی در بهبود تراز انرژی کشور ایفا می‌کند.از این رو پالایشگاه نفت تهران با بهره گیری از تمام ظرفیت خود و تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار افزایش کیفیت محصولات و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، گام‌های عملی برای ارتقای عملکرد این صنعت برداشته است. رویکردی که بر اساس سیاست های راهبردی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و همسو با سیاست‌های کلان وزارت نفت برای تقویت زنجیره ارزش افزوده محصولات نفتی و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی در کشور ارزیابی می‌شود