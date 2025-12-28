باشگاه خبرگاران جوان؛ جواد فراهانی - گزارش وضعیت قطب شمال در سال ۲۰۲۵، شتاب بی‌سابقه‌ای را در سرعت تغییرات اقلیمی در این منطقه نشان می‌دهد. دما به بالاترین حد خود رسیده و پوشش یخ دریا و برف به پایین‌ترین سطح خود کاهش یافته است و خطرات زیست‌محیطی جدیدی پدیدار شده‌اند که می‌توانند پیامد‌های جهانی داشته باشند.

گرمایش از انتظارات جهانی فراتر می‌رود

طبق این گزارش، قطب شمال در حال حاضر بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است که نشان‌دهنده شدت تأثیرات اقلیمی در این منطقه حساس است. این گرمایش شتابان محدود به فصول خاص نیست؛ پاییز، زمستان و تابستان همگی به عنوان گرم‌ترین زمان‌ها از زمان شروع ثبت سوابق در ۱۲۵ سال پیش ثبت شده‌اند.

کاهش یخ و برف با سرعت بی‌سابقه

این گزارش نشان‌دهنده کاهش مداوم وسعت یخ دریا است، به طوری که یخ تابستانی از دهه ۱۹۸۰ به حدود نیمی از سطح خود کاهش یافته است. بخش زیادی از یخ‌های قدیمی ناپدید شده‌اند و پوشش برف در ماه ژوئن تقریباً ۵۰٪ کمتر از دهه ۱۹۶۰ است که جذب گرما را تسریع کرده و گرمایش را تشدید می‌کند.

افزایش دما منجر به افزایش بارندگی و طوفان‌های شدیدتر، همراه با تغییر الگو‌های رودخانه و برف شده است. این تغییرات مستقیماً بر خطوط ساحلی، اکوسیستم‌ها و جوامع محلی تأثیر می‌گذارد و چشم‌انداز قطب شمال را با سرعت نگران‌کننده‌ای تغییر شکل می‌دهد.

رودخانه‌های زنگ‌زده و خطرات زیست‌محیطی جدید

از جمله جدی‌ترین یافته‌های این گزارش، ذوب شدن خاک منجمد دائمی است که رسوبات غنی از آهن را به صد‌ها رودخانه آزاد می‌کند، آب آنها را نارنجی می‌کند و آنها را اسیدی‌تر و ناامن‌تر می‌کند. این پدیده نشانگر شاخص جدیدی از عمق تغییرات زیست‌محیطی و پیامد‌های بالقوه آنها برای حیات وحش و انسان‌ها است.

دانشمندان هشدار می‌دهند که اگر این روند‌ها ادامه یابد، منجر به تحولات اقلیمی خطرناک‌تری، از جمله افزایش سطح دریا و افزایش رویداد‌های شدید آب و هوایی خواهد شد. این گزارش تأکید می‌کند که آنچه در قطب شمال اتفاق می‌افتد، مجزا نیست، بلکه ممکن است پیامد‌های مستقیمی بر ثبات آب و هوا و محیط زیست در سراسر جهان داشته باشد.

منبع: الیوم السابع