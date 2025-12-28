معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید: هیچ یک از پلتفرم‌های رمزارز از بانک مرکزی مجوز ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوش‌آفرین مومن‌واقفی، معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی، امروز یکشنبه از تصویب دستورالعمل نحوه فعالیت در حوزه رمزارز‌ها در هیات عالی بانک مرکزی خبر داد و گفت: مصوبه هیات عالی در زمینه رمزارز‌ها در مهرماه سال جاری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است تا در درگاه مجوز‌های کسب‌وکار بارگذاری شود.

وی تاکید کرد: بعد از انتشار، تمام فعالان در این حوزه می‌توانند برای اخذ مجوز فعالیت از این درگاه اقدام کنند. تاکنون این اقدام انجام نشده است و در نتیجه تا این لحظه هیچ یک از پلتفرم‌های تبادلات رمزپول یا به اصطلاح صرافی‌های رمزارز از بانک مرکزی مجوز ندارند.

گفتنی است، مهرماه امسال معاون ارزی بانک مرکزی علیرضا گچ‌پز‌زاده از ایجاد محدودیت برای خرید و نگهداری رمزپول‌های پایه ثابت همچون تتر خبر داد و اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی، «هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند حداکثر ۵۰۰۰ تتر خریداری» یا معادل ۱۰ هزار دلار را در کیف پول خود نگهداری کند. 

معاون ارزی بانک مرکزی گفته بود که برای محافظت از ذی‌نفعان این محدودیت ایجاد شده است.

منبع: فارس

برچسب ها: رمز ارز ، صرافی ، بانک مرکزی
