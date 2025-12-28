باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پس از پایان بازی با گل‌گهر سیرجان که با شکست یک بر صفر تیمش همراه شد، اظهار کرد: فرصت‌های زیادی برای برای گلزنی در این مسابقه خلق کردیم که نتیجه عوض شود اما این اتفاق رخ نداد. گلی خوردیم که نباید آن را دریافت می‌کردیم.

سرمربی استقلال ادامه داد: روی ضربات ایستگاهی کار کرده بودیم. در مقابل اینطور تیم‌ها کار سخت است، چون گل که می‌زنند، سپس دفاع کرده و وقت تلف می‌کنند.

ساپینتو در واکنش به این سؤال که آیا تیمش به بن‌بست تاکتیکی رسیده و برنامه‌هایش برای حریفان قابل پیش‌بینی شده است یا خیر، اظهار کرد: ما موقعیت‌های گلزنی متعددی ایجاد کردیم، از جمله فرصت‌هایی که اسماعیل قلی‌زاده، محمدرضا آزادی، یاسر آسانی و دیگر بازیکنان داشتند. حتی علاوه بر پلن B، پلن C هم دارم. بحث اصلی ما در این بازی، استفاده از موقعیت‌ها بود. شاید برخی کارهایی را که انجام دادیم، دیده نشده باشد. ما برنامه دوم داشتیم و فرصت ساختیم، اما از آنها استفاده نکردیم.

وی تصریح کرد: باید از موقعیت‌هایی که به دست آوردیم استفاده می‌کردیم. به اندازه کافی فرصت داشتیم. ما هر سه روز یک بار بازی می‌کنیم و با این کیفیت زمین، کار بسیار سخت می‌شود. بازی مقابل المحرق را دیدید که چطور انجام شد؟ در دیدار برابر فجر سپاسی در شیراز هم نمایش خوبی داشتیم. اینها بهانه نیست، اما بازی روی چنین زمینی دشوار است و باید با شرایط موجود کنار بیاییم. تا این لحظه حریفی بهتر از خودمان ندیده‌ام و بر اساس آمار صحبت می‌کنم، اما امروز سه امتیاز مهم را از دست دادیم.

سرمربی استقلال درباره اینکه وقتی بازیکن تیمش (رامین رضاییان) را کنار می‌گذارد، او فیلم تمریناتش را می‌گذارد و آیا این کارها به آبی‌پوشان ضربه نمی‌زند، گفت: برخی مسائل قابل کنترل نیست. ما قوانین داخلی مشخصی داریم و اگر کسی آنها را رعایت نکند، آن قوانین به‌طور خودکار اجرا می‌شود. امکان کنترل همه بازیکنان وجود ندارد. بازیکنان باید ذهن‌شان معطوف به تیم باشد و متحد بمانند. آنها نیامده‌اند که بجنگند، بلکه باید گزینه بازی باشند، همه باید طبق برنامه جلو بروند. امروز جو رختکن خوب بود، طبیعی است که برخی بازیکنان از بازی نکردن ناراحت شوند.

ساپینتو تاکید کرد: پیش از بازی به بازیکنان گفتم همان‌طور که برای برد مقابل المحرق تلاش کردیم، گاهی شرایطی پیش می‌آید که نتیجه دلخواه حاصل نمی‌شود. ما روی ضربات آخر و ضربات ایستگاهی کار کرده بودیم و به صورت انفرادی و گروهی تمرین داشتیم.

وی افزود: سه روز قبل بازی سختی انجام دادیم و صعود کردیم. امروز هم نمایش بدی نداشتیم، اما در این سطح نباید روی ضربات ایستگاهی موقعیت بدهیم، چون بابت آن هزینه می‌دهیم. با وجود شرایط زمین، نشان دادیم تیم برتر میدان بودیم، اما پیروزی تنها با نتیجه به دست می‌آید و به همین دلیل ناراحت هستیم.

سرمربی استقلال در پایان گفت: این زمین اجازه نمی‌دهد بازیکن توانایی‌های واقعی‌اش را نشان دهد. بازیکنانی مثل منیر الحدادی و یاسر آسانی نیاز به لمس‌های بیشتر توپ دارند و بازی در چنین زمین‌هایی برای‌شان سخت است. منیر برای تیم مهم است، همان‌طور که سایر بازیکنان اهمیت دارند. استقلال وابسته به یک نفر نیست. باید مثبت بمانیم و تمرکز داشته باشیم، چرا که بازی‌های زیادی در پیش داریم و در نیم‌فصل دوم با تیم‌های بزرگ روبه‌رو خواهیم شد.

منبع: ایرنا