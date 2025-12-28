باشگاه خبرنگاران جوان _ علی گودرزی،مدیرعامل شرکت گاز استان قم در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سقف دمای مجاز در ادارات بین ۱۸ تا ۲۰ درجه تعیین شده است، گفت: الگوسازی در مصرف انرژی باید از دستگاه‌های اجرایی آغاز شود تا مردم نیز با مشاهده رعایت الگوهای مصرف در ادارات، به صرفه‌جویی تشویق شوند.

وی افزود: حدود ۷۰ درصد گاز مصرفی در فصل سرد مربوط به بخش خانگی است و به همین دلیل، مدیریت مصرف در همه بخش‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به روند برخورد با ادارات و دستگاه‌های پرمصرف و بدمصرف اظهار داشت: در مرحله نخست اخطار شفاهی، سپس اخطار کتبی صادر می‌شود و اگر برای بار سوم تخلف ادامه داشته باشد، به ناچار گاز مرکز متخلف قطع خواهد شد.

گودرزی با اشاره به بازرسی‌های میدانی انجام‌شده، رعایت دمای استاندارد در برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در مواردی که دما بالاتر از حد مجاز بوده، تذکر لازم داده شده است.

وی گفت: نظارت و پایش مصرف گاز شامل واحدهای تجاری نیز می‌شود و حداکثر دمای مجاز در این واحدها ۲۰ درجه است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم افزود: این بازرسی‌ها تا پایان فصل سرد ادامه خواهد داشت و مشترکان پرمصرف و دستگاه‌های بدمصرف باید منتظر جریمه قبوض سنگین و قطع گاز باشند.