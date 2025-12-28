سفر به جزیره کیش،، همیشه هیجانانگیز است؛ اما بخش بزرگی از کیفیت این سفر به مسیری که طی میکنید بستگی دارد. انتخاب بهترین هواپیما برای سفر به کیش نهتنها خستگی راه را از تن شما بهدر میکند، بلکه امنیت و آرامش خاطر را برایتان به ارمغان میآورد. با توجه به ترافیک بالای پروازی در فرودگاه بینالمللی کیش، ایرلاینهای مختلفی در این مسیر فعال هستند، اما بهترین پروازهای کیش کدامند؟
|
نام ایرلاین
|
ناوگان غالب
(نوع هواپیما)
|
کلاسهای پروازی
|
شاخص نظم (تاخیر)
|
ویژگی کلیدی
|
ایران ایر
|
ایرباس A321 / A330
|
اکونومی / هما کلاس
|
خوب
|
امنیت بالا و سابقه درخشان
|
زاگرس
|
بویینگ MD / ایرباس
|
اکونومی / بیزینس
|
متوسط
|
قیمت رقابتی و اقتصادی
|
آتا
|
بویینگ ۷۳۷ / MD
|
اکونومی / بیزینس
|
متوسط
|
دسترسی گسترده از شمالغرب کشور
|
ایرتور
|
ایرباس A310 / MD
|
اکونومی / بیزینس
|
متوسط
|
تجربه تخصصی در تورهای گردشگری
|
ماهان
|
ایرباس A340 / A300
|
اکونومی / بیزینس
|
عالی (کمتاخیر)
|
کترینگ مجلل و صندلیهای پهنپیکر
|
معراج
|
ایرباس A319 / A320
|
اکونومی / بیزینس / فرست
|
بسیار عالی
|
رکورددار کمترین میزان تاخیر
|
کیش ایر
|
بویینگ MD / فوکر ۱۰۰
|
اکونومی / بیزینس
|
متوسط
|
بیشترین تعداد پرواز مستقیم به کیش
در ادامه ایرلاینهایی را معرفی میکنیم که با پروازهای منظم و خدمات استاندارد، از محبوبیت بالایی برخوردارند:
ایران ایر یکی از بهترین ایرلاینهای ایرانی با شبکهای گسترده از پروازهای داخلی و بینالمللی است که امکان سفر به سراسر نقاط جهان از جمله جزیره کیش را برای مسافران فراهم کرده است.
هما، قدیمی ترین ایرلاین کشور، برای بسیاری یادآور سفرهایی آرام و بی دغدغه است. پروازهایش معمولاً از ترمینال های اصلی انجام می شود و خدمات زمینی و سوارشدن در آن ساده تر است.
سالها تجربه و سابقه درخشان موجب شده است تا ایران ایر بهعنوان یکی از امنترین و بهترین هواپیما برای سفر به کیش شناخته شود.
ایران ایر با ارائه انواع خدمات در دو کلاس اکونومی و بیزینس کلاس (هما کلاس) پروازی راحت و لذتبخش را برای مسافران ایجاد کرده است. ارائه خدمات ویژه به معلولین از جمله خدمات برتری محسوب میشود که تعهد و توجه ایرلاین را بهتمامی مسافران نشان میدهد. پرسنل مجرب در طول پرواز با رفتاری صمیمانه و حرفهای به مسافران کیش خدمترسانی میکنند.
یکی دیگر از بهترین پروازهای کیش، شرکت هواپیمایی زاگرس محسوب میشود که در سال 1384 در منطقه آزاد اروند فعالیت خود را آغاز کرد. زاگرس در سال 1386 با اضافه کردن 2 مدل هواپیمای بویینگ MD، جایگاه خوبی بین ایرلاینهای قدیمی برای مقصدهای داخلی و بینالمللی کسب کرده است.
شرکت آتا نیز در دسته بهترین هواپیما برای کیش قرار میگیرد که با هدف ارائه خدمات هوایی ایمن و باکیفیت به مسافران راهاندازی شده. این شرکت با شعار «خرید بلیط با اطمینان»، یکی دیگر از کاندیداهای بهترین هواپیما برای کیش محسوب میشود.
بهترین پرواز به کیش را با شرکت هواپیمایی ایرتور نیز میتوانید تجربه کنید که پروازها را در دو کلاس اکونومی و بیزینس کلاس با صندلیهای راحتتر و بزرگتر برای مسافران فراهم کرده است.
ایرلاین ماهان یکی از معتبرترین خطوط هوایی ایران با پروازهای متعدد داخلی و بینالمللی با امنیت بالا به مقصدهای مختلف و بهترین هواپیما برای سفر به کیش است. این ایرلاین روزانه دو پرواز رفتوبرگشت به کیش ارائه میدهد که پرواز دلخواه را در هر زمان از روز انتخاب کنید. ارائه خدمات باکیفیت در دو کلاس اکونومی و بیزینس کلاس تضمینکننده امنیت، راحتی و آسایش مسافران را در طول پرواز است.
شرکت هواپیمایی معراج را بهعنوان بهترین هواپیما برای سفر به کیش میتوان انتخاب کرد، زیرا همه پروازهایش از جمله پرواز به کیش کمترین تاخیر را ندارد. این شرکت هواپیمایی شامل 11 فروند هواپیما در قسمت ناوگانی، 1 هواپیمای ایرباس، 2 هواپیمای بوئینگ 707 و 737 و 1 هواپیمای فاکلن 50 میشود.
معراج ایر دارای 3 نوع کلاس پروازی است. کلاس اکونومی آن شامل صندلیهای استاندارد با خدمات ساده میشود. فرست کلاس نیز مجهز به صندلیهای راحتتر با امکانات مدرن و بهروز است.
کیش ایر یکی دیگر از شرکتهای هواپیمایی است که در لیست بهترین هواپیما برای سفر به کیش قرار میگیرد، زیرا با تمرکز بر کیفیت و آسایش مسافران، خدمات متنوع و ارزشمندی ارائه میدهد تا سفری دلپذیر را تجربه کنید. این ایرلاین با پروازهای مستقیم به مقصد کیش، مسیر سفر را راحتتر و سریعتر کرده است. خدمات باکیفیت مانند پذیرایی با منوی غذایی متنوع که زیر نظر متخصصان تغذیه تهیه شدهاند، لذت سفر با هواپیما را دو چندان کرده است.
