سفر به جزیره کیش،، همیشه هیجان‌انگیز است؛ اما بخش بزرگی از کیفیت این سفر به مسیری که طی می‌کنید بستگی دارد. انتخاب بهترین هواپیما برای سفر به کیش نه‌تنها خستگی راه را از تن شما به‌در می‌کند، بلکه امنیت و آرامش خاطر را برایتان به ارمغان می‌آورد. با توجه به ترافیک بالای پروازی در فرودگاه بین‌المللی کیش، ایرلاین‌های مختلفی در این مسیر فعال هستند، اما بهترین پروازهای کیش کدامند؟

معرفی 7 تا از بهترین هواپیما برای سفر به کیش

در ادامه ایرلاین‌هایی را معرفی می‌کنیم که با پروازهای منظم و خدمات استاندارد، از محبوبیت بالایی برخوردارند:

1-ایران ایر

ایران ایر یکی از بهترین ایرلاین‌های ایرانی با شبکه‌ای گسترده از پروازهای داخلی و بین‌المللی است که امکان سفر به سراسر نقاط جهان از جمله جزیره کیش را برای مسافران فراهم کرده است.

هما، قدیمی ترین ایرلاین کشور، برای بسیاری یادآور سفرهایی آرام و بی دغدغه است. پروازهایش معمولاً از ترمینال های اصلی انجام می شود و خدمات زمینی و سوارشدن در آن ساده تر است.

سال‌ها تجربه و سابقه درخشان موجب شده است تا ایران ایر به‌عنوان یکی از امن‌ترین و بهترین هواپیما برای سفر به کیش شناخته شود.

ایران ایر با ارائه انواع خدمات در دو کلاس اکونومی و بیزینس کلاس (هما کلاس) پروازی راحت و لذت‌بخش را برای مسافران ایجاد کرده است. ارائه خدمات ویژه به معلولین از جمله خدمات برتری محسوب می‌شود که تعهد و توجه ایرلاین را به‌تمامی مسافران نشان می‌دهد. پرسنل مجرب در طول پرواز با رفتاری صمیمانه و حرفه‌ای به مسافران کیش خدمت‌رسانی می‌کنند.

نوع پرواز: عمدتاً ایرباس و در برخی فصول بوئینگ.

عمدتاً ایرباس و در برخی فصول بوئینگ. ویژگی بارز: کترینگ باکیفیت و کلاس پروازی هما کلاس با صندلی‌های تخت‌شو.

2-زاگرس

یکی دیگر از بهترین پروازهای کیش، شرکت هواپیمایی زاگرس محسوب می‌شود که در سال 1384 در منطقه آزاد اروند فعالیت خود را آغاز کرد. زاگرس در سال 1386 با اضافه کردن 2 مدل هواپیمای بویینگ MD، جایگاه خوبی بین ایرلاین‌های قدیمی برای مقصدهای داخلی و بین‌المللی کسب کرده است.

نوع هواپیما: زاگرس در مسیر کیش عمدتاً از هواپیماهای بویینگ MD و ایرباس A320 استفاده می‌کند.

زاگرس در مسیر کیش عمدتاً از هواپیماهای بویینگ MD و ایرباس A320 استفاده می‌کند. ویژگی‌های بارز: قیمت بلیط‌های زاگرس معمولاً رقابتی‌تر است. همچنین این شرکت به دلیل داشتن تعداد پروازهای زیاد در طول روز، انعطاف‌پذیری بالایی برای زمان‌بندی سفر شما ایجاد می‌کند که این جزو مهم ترین نکات برای سفر ارزان به جزیره کیش است.

3-آتا

شرکت آتا نیز در دسته بهترین هواپیما برای کیش قرار می‌گیرد که با هدف ارائه خدمات هوایی ایمن و باکیفیت به مسافران راه‌اندازی شده. این شرکت با شعار «خرید بلیط با اطمینان»، یکی دیگر از کاندیداهای بهترین هواپیما برای کیش محسوب می‌شود.

نوع هواپیما: پروازهای آتا به مقصد فرودگاه بین‌المللی کیش اغلب با هواپیماهای بویینگ ۷۳۷ و مک‌دانل داگلاس (MD) انجام می‌شود.

پروازهای آتا به مقصد فرودگاه بین‌المللی کیش اغلب با هواپیماهای بویینگ ۷۳۷ و مک‌دانل داگلاس (MD) انجام می‌شود. ویژگی‌های بارز: یکی از نقاط قوت آتا، نوسازی مداوم ناوگان و بازرسی‌های فنی دقیق است. کادر پروازی آتا به رفتار صمیمانه معروف هستند و در پروازهای طولانی‌تر (مثل تبریز به کیش)، کترینگ متنوعی را ارائه می‌دهند.

4-ایرتور

بهترین پرواز به کیش را با شرکت هواپیمایی ایرتور نیز می‌توانید تجربه کنید که پروازها را در دو کلاس اکونومی و بیزینس کلاس با صندلی‌های راحت‌تر و بزرگ‌تر برای مسافران فراهم کرده است.

نوع هواپیما: ایرتور معمولاً از هواپیماهای ایرباس سری A300-600 و ایرباس A310 برای مسیر کیش استفاده می‌کند که جزو هواپیماهای پهن‌پیکر و بسیار راحت محسوب می‌شوند.

ایرتور معمولاً از هواپیماهای ایرباس سری A300-600 و ایرباس A310 برای مسیر کیش استفاده می‌کند که جزو هواپیماهای پهن‌پیکر و بسیار راحت محسوب می‌شوند. ویژگی‌های بارز: مهم‌ترین ویژگی ایرتور، صندلی‌های بسیار راحت در کلاس تجاری و ارائه خدمات ویژه به مسافران کثیرالسفر است.

5-ماهان

ایرلاین ماهان یکی از معتبرترین خطوط هوایی ایران با پروازهای متعدد داخلی و بین‌المللی با امنیت بالا به مقصدهای مختلف و بهترین هواپیما برای سفر به کیش است. این ایرلاین روزانه دو پرواز رفت‌وبرگشت به کیش ارائه می‌دهد که پرواز دلخواه را در هر زمان از روز انتخاب کنید. ارائه خدمات باکیفیت در دو کلاس اکونومی و بیزینس کلاس تضمین‌کننده امنیت، راحتی و آسایش مسافران را در طول پرواز است.

نوع هواپیما: ماهان در این مسیر از غول‌های هوایی مثل ایرباس A340 و ایرباس A300 استفاده می‌کند.

ماهان در این مسیر از غول‌های هوایی مثل ایرباس A340 و ایرباس A300 استفاده می‌کند. ویژگی‌های بارز: سیستم سرگرمی داخل پرواز، صندلی‌های مجهز به مانیتور اختصاصی در برخی کلاس‌ها و کیفیت بی‌نظیر غذاها، ماهان را به رتبه اول رضایت مشتری تبدیل کرده است

6-معراج

شرکت هواپیمایی معراج را به‌عنوان بهترین هواپیما برای سفر به کیش می‌توان انتخاب کرد، زیرا همه پروازهایش از جمله پرواز به کیش کمترین تاخیر را ندارد. این شرکت هواپیمایی شامل 11 فروند هواپیما در قسمت ناوگانی، 1 هواپیمای ایرباس، 2 هواپیمای بوئینگ 707 و 737 و 1 هواپیمای فاکلن 50 می‌شود.

معراج ایر دارای 3 نوع کلاس پروازی است. کلاس اکونومی آن شامل صندلی‌های استاندارد با خدمات ساده می‌شود. فرست کلاس نیز مجهز به صندلی‌های راحت‌تر با امکانات مدرن و به‌روز است.

نوع هواپیما: ناوگان معراج برای جزیره کیش شامل هواپیماهای ایرباس A319 و ایرباس A320 است که از جوان‌ترین هواپیماهای موجود در ایران هستند.

ناوگان معراج برای جزیره کیش شامل هواپیماهای ایرباس A319 و ایرباس A320 است که از جوان‌ترین هواپیماهای موجود در ایران هستند. ویژگی‌های بارز: علاوه بر نظم مثال‌زدنی، طراحی بدنه هواپیماهای معراج بسیار جذاب است. کترینگ معراج از مواد اولیه درجه یک تهیه می‌شود.

7-کیش ایر

کیش ایر یکی دیگر از شرکت‌های هواپیمایی است که در لیست بهترین هواپیما برای سفر به کیش قرار می‌گیرد، زیرا با تمرکز بر کیفیت و آسایش مسافران، خدمات متنوع و ارزشمندی ارائه می‌دهد تا سفری دلپذیر را تجربه کنید. این ایرلاین با پروازهای مستقیم به مقصد کیش، مسیر سفر را راحت‌تر و سریع‌تر کرده است. خدمات باکیفیت مانند پذیرایی با منوی غذایی متنوع که زیر نظر متخصصان تغذیه تهیه شده‌اند، لذت سفر با هواپیما را دو چندان کرده است.

نوع هواپیما: ناوگان این شرکت ترکیبی از بویینگ MD و هواپیماهای فوکر ۱۰۰ است.

ناوگان این شرکت ترکیبی از بویینگ MD و هواپیماهای فوکر ۱۰۰ است. ویژگی‌های بارز: به دلیل اینکه کیش‌ایر متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش است، در زمان‌های مثل جشنواره‌های تابستانی، بیشترین تعداد پرواز را برقرار می‌کند.

