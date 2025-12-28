باشگاه خبرنگاران جوان - سیاوش یزدانی مدافع تیم فوتبال گل‌گهر پس از پیروزی برابر استقلال در هفته پانزدهم لیگ برتر گفت: بازی خوبی بود، به جز ۱۰ دقیقه اول نیمه دوم، استقلال موقعیت خاصی نداشت و توانستیم یک برد شیرین را کسب کنیم. تلخ‌ترین و شیرین‌ترین برد فوتبالم بود.

وی افزود: تلخ از این بابت که مقابل استقلال که به این تیم مدیون هستم، پیروز شدیم. ۳، ۴ سال منتظر همین بازی بودم تا انتقام بگیرم. با آبرو و فوتبال من بازی کردند. سه چهار سال با فکر این انتقام می‌خوابیدم و بیدار می‎‌شدم.

یزدانی تصریح کرد: تعجب می‌کنم که وریا غفوری چطور با این نفرات کار می‌کند. زیرآب من را در استقلال ناجوانمردانه زدند. استقلال را متلاشی کردند. می‌خواهم به سیدحسین حسینی بگویم، یادت هست آن روزی بعد از بازی با سپاهان، سکوت کردی و نگفتی که من گفته بودم مصدومم و به من بازی ندهید. آن روز سکوت کردی و زیرآب من را زدند. الان خودت کجا هستی، زیرآب خودت را هم زدند. همه تیم قهرمان متلاشی کردند و کمرنگ‌ترین بازیکنان ماندند.

مدافع تیم فوتبال گل‌گهر با اشاره به شرایط تیم فعلی استقلال گفت: تیم را با زد و بند بستند و ۲ هزار میلیارد خرج کردند. ۱۰ هزار میلیادر هم خرج کنند، اتفاقی نمی‌افتد. باید یک بمب وسط تیم بخورد.

وی درباره اینکه چرا زمان حضور در استقلال سکوت کرد، اظهار داشت: دردم این است که عاشق استقلال هستم، اگر آن زمان می‌گفتم و استقلال قهرمان نمی‌شد همه چیز را به گردن من می‌انداختند.

یزدانی همچنین مدعی شد: مربی در جلسه فنی قبل از بازی یک ربع راجب من صحبت کرده بود تا مهاجم خارجی‌شان امروز ۹۰ دقیقه به من فحش بدهد و من را عصبی کند. تا وقتی این‌ها باشند استقلال درست نمی‌شود.

منبع: ایرنا