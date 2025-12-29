باشگاه پرسپولیس قصد دارد بازیکنان مدنظر اوسمار را در فصل نقل و انتقالات جذب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس با پایان بازی هایش در نیم فصل اول، فعالیت نقل و انتقالاتی خود را برای تقویت تیم در نیم فصل دوم آغاز کرده است و اوسمار سرمربی برزیلی بازیکنان مدنظر خود را انتخاب کرده و مدیریت باشگاه در تلاش هست تا لیست سرمربی تیم خود را خریداری کند.

شنیده می‌شود نقل و انتقالات پرسپولیس به احتمال فراوان ۳+۱ خرید جدید را به همراه خواهد داشت و سرخپوشان در پست‌های دفاع چپ، دفاع راست و مهاجم به دنبال جذب بازیکن جدید هستند.

گفته می‌شود اولین پستی که پرسپولیس به دنبال تقویت آن است، یک ذخیره جوان و مطمئن برای میلاد محمدی در پست دفاع چپ است. بهرام گودرزی از آلومینیوم و فرزین معامله‌گری از شمس‌آذر گزینه‌های اوسمار برای این پست هستند.

تیم فوتبال پرسپولیس در نیم فصل اول در پست دفاع راست ضعف داشت و یعقوب براجعه و سرژ اوریه نتوانستند انتظارات اوسمار را در این پست جلب کنند به خاطر همین گفته می‌شود سرمربی برزیلی سرخپوشان به دنبال تقویت پست دفاع راست است، که۳ گزینه مدنظر باشگاه هستند. اکبر علیجانوف از ازبکستان مدافع راست ملی پوش ازبک پاختاکور اولویت اول اوسمار برای جانشینی سرژ اوریه است. ارزش این بازیکن در ترانسفر مارکت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو است.

آندرس فیلیپ رومان مدافع راست ۳۰ ساله کلمبیایی باشگاه اتلتیکو ناسیونال دیگر گزینه اوسمار برای پست دفاع راست است. این بازیکن در اولویت دوم برای پیوستن به پرسپولیس قرار دارد. ارزش این بازیکن در ترانسفر مارکت ۱ میلیون یورو است.

مصطفی سعدون مدافع راست ۲۴ ساله عراقی و باشگاه الشرطه یکی از گزینه‌های مدنظر اوسمار است، که در اولویت سوم قرار دارد. ارزش این بازیکن در ترانسفر مارکت ۳۵۰ هزار یورو است.

با توجه به اینکه علی علیپور در خط حمله تنها هست به خاطر همین باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب مهاجم ششدانگ و گلزن هست که در کنار علیپور بتواند به سرخپوشان در خط حمله کمک کند. البته این احتمال وجود دارد که باشگاه پرسپولیس ۲ مهاجم خریداری کند و هواداران خود را سورپرایز کند. گفته می‌شود پرسپولیس یک مهاجم ایرانی و یک مهاجم خارجی را قصد دارد جذب کند. البته منظور از مهاجم ایرانی، شهریار مغانلو نیست.

الکس والرا مهاجم ۲۹ ساله و ۱۸۳ سانتی اهل پرو گزینه اصلی و اولویت اول اوسمار برای تقویت خط حمله است. والرا ارزشی ۱ میلیون یورویی در ترانسفر مارکت داشته و سابقه ۲۳ بازی ملی را نیز در کارنامه دارد.

ایگور سرگیف ازبک دیگر گزینه اوسمار برای تقویت خط حمله سرخپوشان است. مذاکرات با مدیربرنامه‌های سرگیف در جریان است. این بازیکن در اولویت دوم برای پیوستن به پرسپولیس قرار دارد.

پابلو صباغ مهاجم سوریه‌ای هم یکی از گزینه‌های مدنظر پرسپولیس در خط حمله است. البته به دلیل مبلغ بالای رضایتنامه و پرداختی احتمال منتفی شدن آن بالا هست، اما احتمال دارد باشگاه پرسپولیس دوباره به سراغ او برود.

البته پرسپولیس ۲ جای خالی در لیست نفرات خود دارد و برای خرید ۴ بازیکن باید چند بازیکن قبلی خود را از لیست خارج کند تا بتواند بازیکنان مدنظر اوسمار را جذب کند.

به هر حال باید دید باشگاه پرسپولیس می‌تواند گزینه‌های مدنظر اوسمار را خریداری کند یا نه!