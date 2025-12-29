\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0686\u0634\u0645 \u062a\u06cc\u0632 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062a\u0648\u0642\u0641 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a \u0648 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0642\u0631\u0645\u0632 \u0622\u0628\u06cc\u00a0\u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n