باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - صندوقهای ارزی به عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی در اقتصاد ایران، به منظور جمعآوری منابع ارزی از عموم سرمایهگذاران طراحی شدهاند. این صندوقها در راستای حمایت از طرحهای صادراتمحور فعالیت میکنند و هدف آنها تأمین مالی ارزی به منظور افزایش ارز در دسترس در اقتصاد کشور است.
حالا روز گذشته رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار از ابلاغ اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت ارزی خبر داد و در ادامه اظهار کرد: ساختار این نوع از صندوقها مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری است و هر صندوق دارای یک ارز منتخب است که بهصورت شفاف و صریح در اساسنامه صندوق درج میشود.
ایرانشاهی ادامه داد: ارکان صندوقهای صدور و ابطالی مبتنی بر ارز، شامل مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی، متولی و حسابرس است. مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و مدیر عملیات ارزی، موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی است و مدیر عملیات ارزی باید مجوز انجام عملیات ارزی از بانک مرکزی را دارا باشد.
صدور واحد در ازای دریافت حواله یا اسکناس ارزی
او گفت: صندوقهای ارزی در زمان صدور واحدهای سرمایهگذاری، از سرمایهگذاران اسکناس یا حواله ارزی دریافت میکنند و در زمان ابطال نیز متناسب با درخواست سرمایهگذار، ارز یا حواله ارزی به آنها پرداخت میشود.
رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری با اشاره به نحوه بهکارگیری منابع صندوقهای ارزی توضیح داد: منابعی که از سرمایهگذاران دریافت میشود، در سپردههای ارزی، گواهی سپرده خاص ارزی، اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی و همچنین تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی سرمایهگذاری خواهد شد.
صندوقهای ارزی با هدف افزایش توان اقتصادی و تجهیز این منابع به طرحهای صادراتی، به تقویت بنگاههای اقتصادی ایران کمک میکنند. این صندوقها فرصتهای سرمایهگذاری جدیدی را فراهم میآورند و با تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری، ریسکهای مرتبط با نوسانات بازار را کاهش میدهند.
مزایای صندوقهای ارزی
در ادامه هم محمد خبری زاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل نیاز بازار به صندوقهای ارزی پرداخت و گفت: به نظر من یکی از ابزارهایی که در کشور و بازارهای مالی ما کم بوده، همین مدل صندوق ارزی است. این صندوق باید از مردم دلار دریافت کرده و هنگام بازپرداخت نیز به شکل دلار به آنها پرداخت کند.
خبری زاده ادامه داد: اگر مدیران اولین صندوقهای ارزی بتوانند به اصول تأسیس این صندوقها پایبند باشند و توقعات مردم را به بهترین نحو برآورده کنند، این صندوقها میتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند و در کاهش سفتهبازی دلار و افزایش نرخ آن مؤثر باشند؛ این ایده به نگهداری دلار و دریافت سود از آن مربوط میشود و میتواند به عنوان یک نوع صندوق امانات عمل کند. واقعاً جای چنین ابزاری در بازارهای مالی ما خالی بوده است.
گفتنی است، صندوقهای ارزی دارای مزایای متعددی هستند که به ارتقای وضعیت اقتصادی کمک میکنند. این صندوقها امکان استفاده از وجوه ارزی راکد نزد اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم کرده و به صاحبان این منابع، درآمد ارزی ایجاد میکنند. همچنین، تأمین مالی پروژههای صادراتمحور موجب افزایش ارز در دسترس خواهد شد و انگیزه برای بازگشت سریعتر ارز ناشی از صادرات را تقویت میکند. از سوی دیگر، درآمدهای حاصل از این صندوقها معاف از مالیات است و همچنین نقدشوندگی مناسب واحدهای سرمایهگذاری در زمان ابطال تضمین میشود. در نهایت، تمامی دریافتها، پرداختها و محاسبات صندوق به ارز منتخب انجام میگیرد و تسعیر ارز در این صندوق موضوعیت ندارد.
در نهایت، صندوقهای ارزی به عنوان ابزاری مؤثر در تأمین مالی صادرات و افزایش ارز در دسترس در اقتصاد ایران شناخته میشوند. با توسعه و بهینهسازی این صندوقها، میتوان به رشد و پایداری اقتصادی کشور کمک کرده و زمینهساز رونق صادراتی آیندهای پایدار بود.