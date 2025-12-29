باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - نشست خبری سردار علی محمد نائینی، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نهم دی صبح امروز (دوشنبه ۸ دی ماه) در سالن اجتماعات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان برگزار شد.
وی ضمن تبریک پرتاب سه ماهواره ایرانی گفت: توجه به مناسبتها جهت تقویت ملی و انتقال این هویت به نسلهای جدید بسیار حائز اهمیت است، وحدت ملی و فرهنگ مقاومت در برابر تهدیدات و چالشهای جدید را تقویت میکند.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نهم دی با بیان اینکه یوم الله نهم دی سال ۸۸ حماسی و غرورآفرین و ماندگار بود، افزود: این رویداد تاریخی برای همیشه درس آموز است، فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه تهدیدی برای براندازی نظام بود که هر دو با تدبیر رهبری و اتحاد ملت به نقطه قوت تبدیل شد.
سردار نائینی با اشاره به سخنان سردار شهید سلیمانی که اعلام کرده بود: در دل جنگها و تحریمها فرصتها وجود دارد، تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه و فتنه ۸۸ هر دو پروژه آمریکایی و صهیونیستی بود.
وی اذعان داشت: هم اکنون در جهان ثابت شده که جمهوری اسلامی پویا و پایبند است و ملت ایران نه تنها نسبت به تعرض به تمامیت ارضی کشورشان بی تفاوت نیستند، بلکه دشمن را در هر شرایطی، پشیمان میکنند.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نهم دی همچنین رمز پیروزی ملت ایران را انسجام ملی دانست و گفت: هدف دشمن در جنگ ۱۲ روزه تسلیم شدن ایران بود که با تدابیر ملی و انسجام و مقاومت ملی خنثی شد.
سردار نائینی با بیان اینکه بصیرت و مقاومت از دستاوردهای حماسه ۹ دی است، افزود: یوم الله ۹ دی، تجلی انسجام ملی است.
وی به برپایی آیینهای ویژه ۹ دی در سراسر کشور اشاره و تصریح کرد: به همین مناسبت در ۹۰۰ شهرستان کشور تجمعات بصیرتی برگزار میشود.
به گفته رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نهم دی، برگزاری نشستهای روشنگری در پایگاهها و مساجد، برپایی۳۰۰ همایش انسجام بخشی، برپایی۶ هزار سرود دهه هشتادی و دهه نودی، برپایی مراسمهای ویژه در سراسر کشور، برگزاری کنگره بزرگداشت شهید سلیمانی از اهم این رویداد تاریخی در سراسر کشور است.