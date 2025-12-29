در اسناد و گزارش‌های رسمی مربوط به دوران حکومت پهلوی، بارها مشاهده می‌شود که اعضای خاندان سلطنتی بخش قابل‌توجهی از نیازهای روزمره‌ی خود را از خارج کشور تأمین می‌کردند.

در اسناد و گزارش‌های رسمی مربوط به دوران حکومت پهلوی، بارها مشاهده می‌شود که اعضای خاندان سلطنتی بخش قابل‌توجهی از نیازهای روزمره‌ی خود را از خارج کشور تأمین می‌کردند. این واردات شخصی تنها به کالاهای لوکس یا کمیاب محدود نمی‌شد، بلکه دامنه‌ی آن از خوراکی‌های ساده تا دارو، نوشیدنی، لوازم آرایش و حتی آب آشامیدنی را دربرمی‌گرفت.  

بر اساس اسنادی مختلف، تمایل خانواده‌ی پهلوی به مصرف کالاهای خارجی چنان گسترده بود که بسیاری از اقلام عمومی و در دسترس داخلی نیز از اروپا یا آمریکا وارد می‌شدند. این رفتار، نشانه‌ای آشکار از سبک زندگی اشرافی و فاصله‌ی چشمگیر طبقاتی میان دربار و مردم عادی کشور بود و در عین حال نگرشی را بازتاب می‌داد که به‌جای حمایت از تولید داخلی، تجمل و برندهای خارجی را ترجیح می‌داد.

در سند زیر نمونه‌ای روشن از این وضعیت دیده می‌شود: سفارش بیست صندوق آب معدنی «اویان»  از فرانسه برای اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی محمدرضا شاه. آب اویان از شناخته‌شده‌ترین برندهای فرانسوی است و واردات آن برای مصرف شخصی، به‌ویژه در دوره‌ای که بخش بزرگی از مردم ایران حتی به آب آشامیدنی سالم دسترسی نداشتند، نشانه‌ای از شکاف اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه بود.

سند خرید آب معدنی برای اشرف پهلوی از فرانسه

این مستندات، در کنار موارد مشابهِ دیگر، تصویر روشنی از شیوه‌ی زندگی تجملی و نگاه وابسته‌ی خاندان پهلوی به کالاهای خارجی ارائه می‌کنند. الگویی که بعدها یکی از محورهای انتقاد گسترده‌ی مردم و گروه‌های سیاسی نسبت به دربار و نظام سلطنتی شد.

منبع: کافه تاریخ

