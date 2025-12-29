باشگاه خبرنگاران جوان - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، دیروز ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اقامتگاه خصوصی ترامپ در مار-آ-لاگو واقع در فلوریدا دیدار کرد. محور اصلی این گفت‌وگوها، تلاش‌های تازه برای پایان دادن به جنگ تقریباً چهار ساله در اوکراین بود. این دیدار حدود ساعت ۱۴ به وقت محلی (۲۱ به وقت کی‌یف) آغاز شد و نزدیک به دو ساعت ادامه یافت و در نهایت حدود ساعت ۱۶:۱۵ به پایان رسید. زلنسکی یک روز پیش از آن به میامی رسیده بود. پیش از ورود به مذاکرات رسمی، ترامپ و زلنسکی به چند سؤال خبرنگاران پاسخ دادند. ترامپ در مورد مذاکرات بر سر طرح صلح اصلاح‌شده ۲۰ ماده‌ای، چشم‌اندازی مبهم ترسیم کرد و گفت که جنگ یا به پایان می‌رسد یا برای مدت طولانی ادامه خواهد یافت و تلفات بیشتری به همراه خواهد داشت.

او تأکید کرد که هیچ مهلتی برای دستیابی به توافق صلح تعیین نشده و افزود که باور دارد هر دو رهبر روسی و اوکراینی به دنبال توافق هستند. ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره تضمین‌های امنیتی برای اوکراین آن را «احمقانه» خواند، اما بلافاصله افزود که توافق امنیتی قوی با مشارکت گسترده کشور‌های اروپایی به دست خواهد آمد. او همچنین ادعا کرد که اوکراین پس از توافق احتمالی، از «منافع اقتصادی بزرگی» برخوردار خواهد شد.

وقتی خبرنگاران پرسیدند آیا حملات اخیر روسیه به کی‌یف نشان‌دهنده عدم جدیت ولادیمیر پوتین در موضوع صلح است، ترامپ این دیدگاه را رد کرد و پاسخ داد؛ «نه، او بسیار جدی است». او افزود که اوکراین نیز حملات قدرتمندی انجام داده و گفت: «من باور دارم اوکراین نیز حملات بسیار قوی انجام داده است؛ و این را به طور منفی نمی‌گویم. احتمالاً باید این کار را انجام دهند». وی با اشاره به «انفجار‌هایی که در نقاط مختلف روسیه رخ داده است» ادامه داد. «فکر نمی‌کنم از کنگو آمده باشد. فکر نمی‌کنم از ایالات متحده آمریکا آمده باشد. ممکن است از اوکراین آمده باشد».

ترامپ در همان روز ۲۸ دسامبر اعلام کرد که پیش از دیدار برنامه‌ریزی‌شده با زلنسکی در پلتفرم تروث سوشال خود نوشت، تماسی تلفنی با پوتین داشته است؛ «من همین حالا تماسی خوب و بسیار سازنده با رئیس‌جمهور پوتین روسیه داشتم، پیش از دیدارم با رئیس‌جمهور زلنسکی اوکراین». به گفته ترامپ، این تماس صبح زودتر و پیش از آغاز مذاکرات رسمی با هیئت اوکراینی انجام شده بود. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که پس از پایان گفت‌و‌گو‌ها با زلنسکی، دوباره با پوتین تماس خواهد گرفت. منبعی نزدیک به هیئت اوکراینی به روزنامه کی‌یف ایندیپندنت گفت که آنها نمی‌دانند دیدار چگونه پیش خواهد رفت و برای «همه سناریوها» آماده هستند. در این سفر رستم عمروف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی، اولکسی سوبولف، وزیر اقتصاد، آندری هناتوف، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح اوکراین، سرگئی کیسلیتسا، معاون اول وزیر خارجه، و اولکساندر بوز، مشاور غیرکارمندی دفتر رئیس‌جمهور همراهی می‌کردند.

دیداری برای هیچ

دو رهبر پس از پایان مذاکرات بار دیگر با خبرنگاران صحبت کردند و گفت‌و‌گو‌ها را سازنده توصیف کردند. زلنسکی اظهار داشت که از پیشرفت تیم‌های کاری آمریکا و اوکراین به سوی حل‌وفصل مسائل قدردانی می‌کند و تأکید کرد که تضمین‌های امنیتی نقش کلیدی در دستیابی به صلح پایدار دارد. در همین حال، ترامپ در کنار زلنسکی ادعا کرد که «روسیه می‌خواهد اوکراین موفق شود» و افزود که پوتین «با اوکراین همکاری می‌کند» تا نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا که تحت اختیار روسیه است، بازگشایی شود» و این گام بزرگی است که مانع بمبماران نیروگاه توسط روسیه می‌شود». ترامپ افزود که امکان دارد دیدار سه‌جانبه‌ای میان ترامپ، پوتین و زلنسکی در آینده اتفاق بیفتاد.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره مسئولیت مسکو در بازسازی اوکراین گفت. «کمی عجیب به نظر می‌رسد، اما من به (زلنسکی) توضیح می‌دادم. رئیس‌جمهور پوتین بسیار سخاوتمندانه در احساس خود نسبت به موفقیت اوکراین، از جمله تأمین انرژی، برق و چیز‌های دیگر با قیمت‌های بسیار پایین، عمل کرده است.» وقتی از او پرسیده شد آیا کاخ سفید قول یا تضمینی به اروپا داده است، ترامپ پاسخ داد: «ما ۱۰۰ درصد به اروپا کمک خواهیم کرد، همان‌طور که آنها به ما کمک می‌کنند.»

زلنسکی پس از دیدار در پستی در تلگرام نوشت که ترامپ موافقت کرده در ماه ژانویه میزبان رهبران اوکراینی و اروپایی باشد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از این مذاکرات استقبال کرد و اعلام کرد که فرانسه در اوایل ژانویه میزبان نشست جداگانه‌ای تحت عنوان «ائتلاف داوطلبان» خواهد بود تا «کمک‌های مشخص هر کشور نهایی شود». این ائتلاف به رهبری فرانسه و بریتانیا، هماهنگی تضمین‌های امنیتی و حمایت از کی‌یف میان متحدان اوکراین پس از پایان احتمالی درگیری‌ها را دنبال می‌کند. زلنسکی در اظهارات خود به خبرنگاران در ۲۶ دسامبر گفته بود که اوکراین و آمریکا قصد دارند در دیدار فلوریدا درباره تضمین‌های امنیتی، همکاری اقتصادی و همچنین «همه مسائل مورد اختلاف»، از جمله دونباس و نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا، گفت‌و‌گو کنند.

زلنسکی همچنین اعلام کرد که طرح ۲۰ ماده‌ای ۹۰ درصد کامل شده و دیدار با ترامپ را فرصتی برای آماده‌سازی کامل آن می‌داند. او تأکید کرد «آسان نیست و هیچ‌کس نمی‌گوید که بلافاصله ۱۰۰ درصد آماده خواهد شد. با این حال، باید از هر دیدار و هر گفتگویی برای نزدیک‌تر شدن به نتیجه مورد نظر استفاده کنیم». زلنسکی در ۲۳ دسامبر پیش‌نویس طرح صلح اصلاح‌شده برای پایان جنگ تمام‌عیار روسیه را رونمایی کرده بود. طرح اولیه ۲۸ ماده‌ای که عملاً اوکراین را به تسلیم وادار می‌کرد، به چارچوب ۲۰ ماده‌ای بازنگری شده است. علاوه بر این، پیش‌نویس تضمین امنیتی سه‌جانبه میان اوکراین، آمریکا و اروپا تهیه شده، همچنین توافق تضمین امنیتی دوجانبه میان اوکراین و آمریکا. سند دیگری میان کی‌یف و واشنگتن بر همکاری اقتصادی تمرکز دارد و به عنوان «نقشه راه شکوفایی اوکراین» توصیف شده است.

زلنسکی در اظهارات ۲۶ دسامبر خود به خبرنگاران گفت که مهم است فرصتی برای برگزاری مذاکرات نه تنها با آمریکا، بلکه با روسیه و کشور‌های اروپایی نیز پیدا شود. «البته، توافق ۲۰ ماده‌ای نمی‌تواند بدون روسیه و بدون اروپایی‌ها امضا شود.» پیش از دیدار با ترامپ، زلنسکی توقفی در کانادا داشت تا با مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، دیدار کند و نشست آنلاین با رهبران اروپایی و ناتو برگزار نماید. در این سفر، کارنی کمک اقتصادی اضافی به اوکراین به مبلغ ۸/۱ میلیارد دلار اعلام کرد. زلنسکی در ۲۶ دسامبر در ایکس نوشت «بسیاری از موضوعات می‌تواند پیش از سال نو تصمیم‌گیری شود» و از دیدار قریب‌الوقوع خود با ترامپ را در میان فشار دو ماهه اخیر برای مذاکرات صلح پرده برداشت.

این دیدار تنها یک روز پس از حملات گسترده روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین انجام شد. روسیه در شب ۲۶ تا ۲۷ دسامبر نزدیک به ۵۰۰ پهپاد و ۴۰ موشک شلیک کرد که عمدتاً زیرساخت‌های انرژی و غیرنظامی کی‌یف را هدف قرار داد.

منبع: کیف ایندیپندنت