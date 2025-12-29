باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش رسانههای محلی، در جریان عملیات امنیتی علیه عناصر گروه تروریستی داعش در استان یالوا واقع در شمال غربی ترکیه، ۷ نیروی پلیس این کشور مجروح شدند.
شبکه «تیآرتی» ترکیه گزارش داد که افراد مظنون هنگام اجرای عملیات به سوی نیروهای انتظامی تیراندازی کردند که منجر به زخمی شدن ۷ پلیس شد. بر اساس این گزارش، مصدومان برای مداوا به بیمارستان منتقل شدهاند.
از سوی دیگر، استانداری یالوا در بیانیهای رسمی ضمن تایید انتقال فوری نیروهای مجروح به بیمارستان، اعلام کرد که طبق ارزیابیهای اولیه پزشکی، خطر جانی آنها را تهدید نمیکند.
تا قبل از سال ۲۰۱۵، ترکیه عمدتا به عنوان مسیر عبور تروریستهای تکفیری به سوریه و عراق شناخته میشد. اما پس از انفجارهای انتحاری خونین در آنکارا و سروچ و حمله به استانبول، دولت ترکیه استراتژی خود را تغییر داد و عملیاتهای گستردهای را در داخل خاک خود آغاز کرد.
ترکیه سالانه هزاران نفر را به اتهام ارتباط با داعش بازداشت میکند. تنها در سال ۲۰۲۴، بیش از ۳۰۰۰ نفر در عملیاتهای موسوم به «بوزدوغان» در سراسر این کشور دستگیر شدهاند.
بسیاری از بازداشتشدگان، اتباع خارجی از آسیای مرکزی، قفقاز و کشورهای عربی بودند که قصد داشتند از طریق ترکیه به اروپا بروند یا در داخل ترکیه هستههای خفته ایجاد کنند.
