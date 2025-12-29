سردار نائینی امروز در اجتماع مردم رشت گفت: شما گیلانی‌ها با درک درست و به موقع از عمق فتنه ۸۸ یک روز زودتر و جلوتر از دیگران به میدان آمدید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی – مراسم محوری بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت امروز (دوشنبه ۸ دی ماه) با حضور مردم ولایتمدار شهرستان رشت در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد.

سردار علی محمد نائینی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نهم دی در این اجتماع مردمی با گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار پرافتخار جبهه مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و جمیع شهدا گفت: موفقیت بزرگ پرتاب سه ماهواره ایرانی در شرایط تحریم، حاصل اتکای کامل به توانمندی جوانان ایرانی و جلوه‌ای روشن از خودباوری ملی است که بار دیگر قدرت علمی و فناورانه کشور را به نمایش گذاشت.

وی همچنین به حضور مردم گیلان در حماسه هشتم دی و پیشگامی آنها در مقابله با فتنه ۸۸ اشاره کرد و افزود: شما گیلانی‌ها با درک درست و به موقع از عمق فتنه ۸۸ یک روز زودتر و جلوتر از دیگران به میدان آمدید.

بزرگداشت حماسه نهم دی

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نهم دی با بیان اینکه این پیشتازی و پیشگامی در زمان خودش ارزش مضاعف دارد، تصریح کرد: شما مقدمه و موتور حرکت یک اقدام ملی و سراسری شدید و به یک نیاز بسیار اساسی کشور در زمان خودش پاسخ دادید.

بزرگداشت حماسه نهم دی

سردار نائینی پاسداری از نعمت ولایت فقیه و انسجام ملی را وظیفه دینی همه آحاد ملت ایران بیان کرد و گفت: قدرت اصلی بازدارندگی کشور مدیون رهبری و انسجام ملی است.

بزرگداشت حماسه نهم دی

برچسب ها: تجمع ، تجمع ها
خبرهای مرتبط
آغاز تجمع معترضان اوکرايني با حضور حدود 200 هزار نفر در کيف
تجمعات ساختارشکنانه به بهانه مشکلات اقتصادی خلاف قانون است
خوزستان/
برگزاری دومين تجمع‌ اعتراض‌آميز مردم شوشتر در توهين به ساحت پیامبر(ص)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرتوی از آسمان ما را بس است + تصاویر
رهاسازی پرنده کشیم گردن سیاه در نوار ساحلی گیلان + فیلم
تجمع بصیرتی ۹ دی در ۹۰۰ شهرستان کشور برگزار می‌شود
گیلانی‌ها جلوتر از دیگران به میدان آمدند
آخرین اخبار
گیلانی‌ها جلوتر از دیگران به میدان آمدند
تجمع بصیرتی ۹ دی در ۹۰۰ شهرستان کشور برگزار می‌شود
رهاسازی پرنده کشیم گردن سیاه در نوار ساحلی گیلان + فیلم
پرتوی از آسمان ما را بس است + تصاویر