باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی – مراسم محوری بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت امروز (دوشنبه ۸ دی ماه) با حضور مردم ولایتمدار شهرستان رشت در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد.

سردار علی محمد نائینی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نهم دی در این اجتماع مردمی با گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار پرافتخار جبهه مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و جمیع شهدا گفت: موفقیت بزرگ پرتاب سه ماهواره ایرانی در شرایط تحریم، حاصل اتکای کامل به توانمندی جوانان ایرانی و جلوه‌ای روشن از خودباوری ملی است که بار دیگر قدرت علمی و فناورانه کشور را به نمایش گذاشت.

وی همچنین به حضور مردم گیلان در حماسه هشتم دی و پیشگامی آنها در مقابله با فتنه ۸۸ اشاره کرد و افزود: شما گیلانی‌ها با درک درست و به موقع از عمق فتنه ۸۸ یک روز زودتر و جلوتر از دیگران به میدان آمدید.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نهم دی با بیان اینکه این پیشتازی و پیشگامی در زمان خودش ارزش مضاعف دارد، تصریح کرد: شما مقدمه و موتور حرکت یک اقدام ملی و سراسری شدید و به یک نیاز بسیار اساسی کشور در زمان خودش پاسخ دادید.

سردار نائینی پاسداری از نعمت ولایت فقیه و انسجام ملی را وظیفه دینی همه آحاد ملت ایران بیان کرد و گفت: قدرت اصلی بازدارندگی کشور مدیون رهبری و انسجام ملی است.