ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت سالگرد حماسه ۹ دی، آورده است: ارتش به اقدام خصمانه دشمنان پاسخی کوبنده خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، ضمن گرامیداشت نهم دی ماه، روز بصیرت و میثاق با ولایت، آورده است: رویداد مهم و ماندگار نهم دی ماه ۱۳۸۸ به عنوان یوم الله، جلوه‌ای آشکار از بصیرت عمیق، غیرت دینی و پیوند استوار امت با ولایت به شمار می‌رود. این حماسه تاریخی، پاسخ قاطع ملت بیدار ایران به طراحی شوم دشمنان برای ایجاد تفرقه و حمله به ارکان نظام اسلامی بود.

در این بیانیه تاکید شده است: یوم الله نهم دی ماه به عنوان چراغ راه روشن آینده به ما می‌آموزد که حفظ انسجام و وحدت ملی، پیرامون محور ولایت، همواره مهم‌ترین و اثرگذارترین سلاح در مقابله با پیچیده‌ترین توطئه‌های دشمنان است که تجلی آن را مجددا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از سوی ملت بزرگ ایران شاهد بودیم.

ارتش در بیانیه‌ای خود با بیان اینکه دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پس از ناکامی در میدان‌های گوناگون به ویژه پس از شکست راهبردی در جنگ ۱۲ روزه، اینک تمام تلاش خود را بر جنگ روانی و جنگ شناختی برای ایجاد یأس و ناامیدی و ایجاد اختلاف در صفوف ملت شریف ایران متمرکز کرده‌اند، آورده است: هوشیاری و پایداری همچون یوم الله نهم دی سال ۱۳۸۸ و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، سدی نفوذناپذیر در برابر این دسیسه‌ها خواهد بود.

در پایان این بیانیه آمده است: ارتش در کنار سایر نیرو‌های مسلح ضمن تاکید بر اتحاد مقدس ملت ایران و با وفاداری به میثاق یوم الله نهم دی و در نظر گرفتن شرایط و تحولات اخیر، برای دفاع از ملت غیور ایران و حراست از تمامیت ارضی، استقلال و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری‌های حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی) بیش از پیش در آمادگی کامل قرار دارد و همچون کوهی استوار در مقابل دشمنان ایستاده و اقدام خصمانه دشمنان را پاسخی کوبنده خواهد داد.

منبع: ارتش

