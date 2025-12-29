باشگاه خبرنگاران جوان - پس از برگزاری دومین مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته که روز گذشته، یکشنبه ۷ دی ماه انجام شد، اولین مرحله اردوی آماده سازی این تیم از روز شنبه با حضور ۳۰ کاراته کا‌ها در آکادمی ملی المپیک آغاز می‌شود.

اردونشینان عصر روز جمعه ۱۲ دی ماه باید وارد اردو شوند.

در وزن ۵۵- کیلوگرم، بهنام دهقان زاده از تهران، ابوالفضل تمدن از فارس، محمد گودرزیان از لرستان، علی راحل از همدان

در وزن ۶۰- کیلوگرم، امیرمحمد سبزواری از کرمانشاه، سید امیر حسینی از تهران، محمدرضا اسماعیل خانی از همدان، علی مسکینی از کرمانشاه

در وزن ۶۷- کیلوگرم، امیررضا برزویی از کرمانشاه، پوریا اقدسی از البرز، حمیدرضا آژده نیا از تهران، هادی کیانی از آذربایجان غربی

در وزن ۷۵- کیلوگرم، بهمن عسگری از قزوین، مرتضی نعمتی از قم، علی رحیمی از اصفهان، محمد جواد صفری از کرمانشاه، مهدی شهگل از همدان، وهاب شاهمیر از البرز

در وزن ۸۴- کیلوگرم، علی اصغر آسیابری از قزوین، اسماعیل معتمدی از البرز، سامان عدالتی از البرز، صالح فارسی از تهران، محمد مهدی مهاجری از کرمان و حامد اکبری از مازندران

وزن ۸۴+ کیلوگرم، مهدی خدابخشی از کرمانشاه، محمود نعمتی از قم، مهدی گنج زاده از تهران مهدی عاشوری از مازندران، محسن صفرنژاد از گیلان، ابوالفضل نوری از مازندران

نفراتی هستند که در این مرحله اردو حضور دارند.