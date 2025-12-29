هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم اراک به دلیل کسب نتایج ضعیف اعضای تیم فوتبال این باشگاه را ۱۰ درصد جریمه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - آلومینیوم اراک با هدایت مجتبی حسینی که در مقطعی از نیم فصل لیگ برتر فوتبال نتایج خوبی کسب کرده بود در ادامه مسابقات عملکرد خوبی نداشت و هم اکنون با ۱۵ امتیاز در رده سیزدهم جدول لیگ برتر فوتبال دارد.

آن‌ها از ۱۵ بازی خود ۴ پیروزی، ۳ تساوی و ۸ باخت کسب کرده‌اند.

آلومینیوم همچنین در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی نیز مقابل ملوان حذف شد.

به دلیل کسب نتایج ضعیف هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم اراک در جلسه ای تصمیم گرفت ۱۰ درصد از قرارداد اعضای تیم فوتبال این باشگاه را به عنوان جریمه کسر کند.

همچنین در این جلسه در خصوص جذب بازیکنان مدنظر سرمربی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مذاکرات اولیه با این نفرات آغاز شد.

برچسب ها: آلومینیوم اراک ، لیگ برتر فوتبال ، مجتبی حسینی
