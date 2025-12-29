باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس پاپی‌زاده بالنگان عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره منابع درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور گفت: دولت منابع درآمدی بودجه را تقریباً به میزان ۴۰ درصد افزایش داده، اما با توجه به اینکه هزینه‌های دولت هم افزایش پیدا کرده قاعدتاً در حوزه فعالیت‌های عمرانی و توسعه کشور اتفاق جدی رخ نخواهد داد و یکی از انتقادات جدی هم که به لایحه دولت وارد است همین موضوع است که موضوع فعالیت‌های عمرانی و کار‌های زیرساختی و توسعه کشور کمتر در این بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم دزفول در مجلس بیان کرد: از طرفی هم با وجودی که ۴۰ درصد به منابع درآمدی دولت اضافه شده، اما افزایش حقوق در نظر گرفته شده در این لایحه رو نهایتاً دولت ۲۰ درصد پیشنهاد داده که این با توجه به اینکه تورم سال آینده حداقل ۴۰ درصد پیش‌بینی شده، این فشار مضاعفی رو به قشر حقوق‌بگیر ما وارد خواهد کرد و از آنجایی که دولت و هزینه‌های اضافه که دولت در بودجه پیشنهاد می‌دهد به‌صورت مستقیم بر تورم کشور تأثیرگذار است و به هر میزانی که دولت پایه پولی کشور را افزایش دهد نقدینگی هم افزایش پیدا خواهد کرد و از طرفی نقدینگی به‌صورت مستقیم تورم را افزایش خواهد داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های دولت باعث افزایش تورم خواهد شد و از یک طرف حقوق حقوق کارکنان هم نصف این میزان افزایش پیدا کرده بنابراین در سال آینده اگر تدبیری اندیشیده نشود قشر کارمند و کارگر قدرت خریدشان کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین مجلس اعتراض جدی نسبت به این موضوع دارد. امیدواریم ظرف همین چند روز آینده که در کمیسیون تلفیق بین دولت و نمایندگان مجلس بحث‌های جدی مطرح است بتوانیم به یک سازوکار مشترکی دست پیدا کنیم تا بتوانیم این افزایش حقوق را بیشتر از ۲۰ درصد درنظر بگیریم.

پاپی‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا کلیات بودجه در روز سه‌شنبه در مجلس رای می‌آورد؟، گفت: یک الی دو روز به وقت بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اضافه شد و امیدوارم دولت تا سه‌شنبه که وقت وجود دارد بتواند در این دو روز کاری که جلسات در سه شیفت برگزار خواهد شد انتقادات و نقایص را برطرف کند تا بتوانیم در روز سه‌شنبه با یک لایحه بهتری در گزارش پیشنهادی کمیسیون تلفیق مواجه باشیم.