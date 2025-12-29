رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری از جذب و استخدام ۵۴۲ نیرو به صورت پیمانی در این دانشگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر علی ضامن صالحی فرد در بازدید از روند مراحل ارزشیابی داوطلبین پذیرش شده گفت: امسال مجوز استخدام ۵۴۲ نیرو به صورت قراردادی پیمانی در رسته‌ها و رشته‌های مختلف از سوی سازمان امور استخدامی و وزارت بهداشت اخذ گردید.

وی افزود: آزمون کتبی جذب نیرو شهریورماه ۱۴۰۴ به صورت سراسری برگزار گردید و پس از اعلام نتایج، داوطلبین دو برابر ظرفیت به مرحله ارزیابی تخصصی دعوت شدند.

دکتر صالحی فرد ادامه داد: هم اکنون ارزشیابی داوطلبین در ۳ پنل تخصصی و ۲ پنل عمومی به صورت حضوری در مجتمع پردیس رحمتیه در حال انجام است و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد.

وی یادآور شد: در این ارزشیابی اطلاعات تخصصی، عمومی، مهارت‌های فناوری و تحلیل داده داوطلبین برای جذب در رشته‌های مختلف حوزه‌های بهداشت، درمان، اموزش، پژوهش، غذا و دارو، حسابداری، نگهبانی و... بررسی می‌شود.

وی همچنین از آغاز گزینش پذیرفته شدگان خبر داد و گفت: وضعیت جدید الاستخدام‌ها دانشگاه تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، تعداد مجوز استخدامی اخذ شده در سال جاری نسبت به سنوات گذشته کم سابقه بوده است.

دکتر صالحی فرد گفت: به طور میانگین سالانه ۲۰۰ نفر از شاغلین دانشگاه علوم پزشکی استان، بازنشسته و از چرخه کار خارج می‌شوند.

وی با تاکید بر برقراری تعادل و تناسب در توزیع نیرو‌ها گفت: هم اکنون در بخش‌های پرستاری و امور اداری مالی کمبود نیروی انسانی مشهود است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: پیگیر‌ها برای جذب و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، طرحی و حجمی در جهت تامین نیروی انسانی در دانشگاه در حال انجام است.