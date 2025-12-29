درخشش نام ایران در جشن جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم»

دفتر ترویج اتحادیه بین‌المللی نجوم (IAU Office for Astronomy Outreach) اعلام کرد ایران با ثبت بیش از ۳۰ رویداد نجومی، پس از کشور رومانی، در جایگاه دوم برگزارکنندگان پرتعداد جشن جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم ۲۰۲۵» قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر ترویج اتحادیه بین‌المللی نجوم (IAU Office for Astronomy Outreach) اعلام کرد ایران با ثبت بیش از ۳۰ رویداد نجومی، پس از کشور رومانی، در جایگاه دوم برگزارکنندگان پرتعداد جشن جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم ۲۰۲۵» قرار گرفته است.

بر اساس آمار رسمی منتشرشده، در رویداد امسال بیش از ۶۰ کشور از سراسر جهان مشارکت داشتند و پس از ایران، نام کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، مکزیک و ایتالیا در میان کشورهای دارای بیشترین تعداد رویداد ثبت‌شده دیده می‌شود.

رتبه ایران در دسته بندی جهانی در رویدادهای نجوم

جشن جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم» رویدادی بین‌المللی است که هر ساله با مشارکت صدها نهاد علمی، انجمن نجومی، مراکز آموزشی و آسمان‌نماها برگزار می‌شود و هدف آن، به‌اشتراک‌گذاری زیبایی‌ها و شگفتی‌های آسمان شب با عموم مردم در یک بازه زمانی مشخص است. این رویداد نخستین‌بار در سال جهانی نجوم (۲۰۰۹ میلادی / ۱۳۸۸ خورشیدی) برگزار شد و همان سال نیز با استقبال گروه‌های نجومی در ایران همراه بود. «۱۰۰ ساعت نجوم» در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸ خورشیدی) به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس اتحادیه بین‌المللی نجوم بار دیگر احیا شد و از آن زمان به‌صورت سالانه ادامه یافته است.

در جشن امسال که از ۱۰ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۴ (۲ تا ۵ اکتبر ۲۰۲۵) برگزار شد، ایران به همت دفتر ترویج اتحادیه بین‌المللی نجوم در ایران و کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران، و با مشارکت گسترده فعالان نجوم آماتوری کشور، بار دیگر حضوری پررنگ در این رویداد جهانی داشت. باشگاه‌ها و انجمن‌های نجومی، گروه‌های مردمی و مراکز علمی از جمله آسمان‌نماها، بیش از ۳۰ برنامه متنوع را در سامانه رسمی دفتر ترویج اتحادیه بین‌المللی نجوم به ثبت رساندند.

مشارکت گروه های مختلف نجومی در رویدادهای نجومی ایران

بر پایه داده‌های منتشرشده در وبگاه رسمی دفتر ترویج اتحادیه بین‌المللی نجوم (iauoutreach.org)، از مجموع ۳۲۷ رویداد ثبت‌شده در سطح جهان، بیش از ۳۰ رویداد به ایران اختصاص داشته است؛ آماری که پس از کشور رومانی، بیشترین تعداد رویداد ثبت‌شده توسط یک کشور محسوب می‌شود و نشان‌دهنده ظرفیت بالای جامعه نجوم آماتوری و ترویج علم نجوم در ایران است.

یکی از جلوه‌های شاخص حضور ایران در جشن امسال، گستره جغرافیایی بالای مشارکت‌کنندگان بود؛ به‌گونه‌ای که رویدادها تنها به شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز محدود نشد و شهرهایی چون اقلید، ساری، نیشابور، اهواز، گرگان، اراک، پردیس، بم، یزد و جم نیز در نقشه جهانی این جشن به چشم می‌خورند.

مشارزکت مردمی در رویدادهای نجومی در ایران

جشن جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم» در سال ۲۰۲۵ هم‌زمان با صدمین سالگرد تأسیس آسمان‌نماها برگزار شد و بر نقش این مراکز فرهنگی-آموزشی در ترویج علم نجوم تأکید ویژه‌ای داشت. در همین راستا، ایران نیز در پخش زنده ۲۴ ساعته جهانی این رویداد مشارکت داشت و بخشی از این برنامه به معرفی آسمان‌نمای گنبد مینا و فعالیت‌های آن اختصاص یافت.

کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران ابراز امیدواری کرده است که این حضور پرشور و مؤثر فعالان نجوم کشور در جشن «۱۰۰ ساعت نجوم»، زمینه‌ساز توجه و حمایت هرچه بیشتر نهادهای متولی ترویج علم و فرهنگ باشد و به تقویت انگیزه و اشتیاق مردمی برای پرداختن به دانش نجوم و آسمان شب بینجامد.

برچسب ها: رصد ماه گرفتگی ، انجمن نجوم ایران
خبرهای مرتبط
کم‌ارتفاع‌ترین ماه بدر ۱۸ سال گذشته ایران را از دست ندهید
با مشارکت انجمن نجوم ایران؛
ویژه‌برنامه روز جهانی نجوم در رصدخانه کانون برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فعالیت ۲ هزار پایگاه آموزشی نهضت سوادآموزی در کشور
چراغانی آسمان شب همزمان با روز پدر/ طلوع ماه کامل و مقارنه ماه و مشتری
هشدار سازمان غذا و دارو درباره حساسیت‌های پوستی
درخشش نام ایران در جشن جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم»
فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به زودی اعلام می‌شود
۵۷۰۰۰ مرگ و ۱۸ میلیارد دلار خسارت سالانه آلودگی هوا در کشور
گام دوم نهضت عدالت آموزشی آغاز شد
تغییرات عمده در کتاب‌های فنی‌وحرفه‌ای با توجه به نیاز بازار کار
مردم ۷ هزار میلیارد تومان به پویش مدرسه‌سازی کمک کردند
آخرین اخبار
مردم ۷ هزار میلیارد تومان به پویش مدرسه‌سازی کمک کردند
تغییرات عمده در کتاب‌های فنی‌وحرفه‌ای با توجه به نیاز بازار کار
گام دوم نهضت عدالت آموزشی آغاز شد
فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به زودی اعلام می‌شود
درخشش نام ایران در جشن جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم»
۵۷۰۰۰ مرگ و ۱۸ میلیارد دلار خسارت سالانه آلودگی هوا در کشور
هشدار سازمان غذا و دارو درباره حساسیت‌های پوستی
چراغانی آسمان شب همزمان با روز پدر/ طلوع ماه کامل و مقارنه ماه و مشتری
فعالیت ۲ هزار پایگاه آموزشی نهضت سوادآموزی در کشور
نخستین سیگنال‌های سه ماهواره ایرانی با موفقیت دریافت شد
ایران در آستانه منظومه‌سازی فضایی است
پرتاب ۳ ماهواره ایرانی چه تاثیری بر زندگی مردم دارد؟
استفاده از ماهواره‌های سنجشی برای مدیریت منابع آبی کشور + فیلم
سالاریه: ماهواره‌های دیگری در بهمن ماه به فضا پرتاب می‌شود
حضور موفق ۱۲۰ دانش‌آموز با نیاز‌های ویژه در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵
ایران با پرتاب همزمان سه ماهواره، امید و جسارت علمی خود را به مدار زمین فرستاد
 گرمایش بی‌سابقه و ذوب سریع یخ‌ها در قطب شمال
۵ بازی برتر PS Plus 
باکتری‌های روده نقش محافظتی در برابر دیابت دارند
چرا زهره با وجود آلودگی نوری، صبح‌ها به وضوح قابل مشاهده است؟
هیپوترمی؛ تهدیدی برای قلب و سلامت عمومی در هوای سرد
پرتاب ماهواره‌های ظفر۲، کوثر و پایا به مدار نزدیک زمین + فیلم
ریلمی به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
ترویج علوم فضایی شرط اصلی توسعه پایدار صنعت فضاست
پرتاب ماهواره‌های ایرانی؛ پیوند علم فضا با پرورش تفکر علمی کودکان و نوجوانان