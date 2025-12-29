باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «تایمز» در گزارشی اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در جریان مذاکرات دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود توانسته است از نظر دیپلماتیک بر زلنسکی پیشی بگیرد.
در این مقاله آمده است: «پوتین بار دیگر پیش از آغاز مذاکرات در مار-آ-لاگو، دست برتر دیپلماتیک را از آن خود کرد؛ با این تفاوت که این بار، ترامپ خود برای برقراری تماس تلفنی پیشقدم شد.» به نوشته این روزنامه، به نظر میرسد رئیسجمهور روسیه موفق شده است پیش از دیدار ترامپ با زلنسکی، بر موضع رئیسجمهور آمریکا تاثیر بگذارد.
ترامپ روز یکشنبه در ایالت فلوریدا با زلنسکی دیدار کرد، اما پیش از آن تماسی تلفنی با همتای روسی خود داشت. یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه، این مکالمات را دوستانه، محترمانه و حرفهای توصیف کرد.
همزمان، روزنامه «فایننشال تایمز» نیز اشاره کرد که این گفتوگو باعث نگرانی مقامات اوکراینی شده است. این روزنامه به نقل از منبعی نزدیک به رئیسجمهور اوکراین نوشت که اکنون شرایط برای او بسیار دشوار خواهد شد.
بر اساس اظهارات اوشاکوف روسای روسیه و آمریکا هر دو موافق بودند که آتشبس موقت آنگونه که اوکراین و حامیان اروپاییاش پیشنهاد دادهاند «تنها باعث طولانی شدن درگیری و خطر ازسرگیری خصومتها میشود.»
منبع: آر تی