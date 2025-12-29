باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان رقابت‌های شطرنج قهرمانی جهان در بخش رپید که در شهر دوحه قطر برگزار شد، پرهام مقصودلو با کسب ۸.۵ امتیاز در رده بیست و چهارم قرار گرفت و محمد امین طباطبایی با ۸ امتیاز جایگاه چهل و پنجم را به دست آورد.

این رقابت‌ها در ۱۳ دور و با حضور ۱۵۰ شطرنج‌باز برتر جهان برگزار شد. دیگر نمایندگان ایران نیز نتایج زیر را ثبت کردند: سینا موحد با ۷ امتیاز در رده ۷۶، بردیا دانشور با ۷ امتیاز در رده ۹۸، مهدی غلامی با ۷ امتیاز در رده ۱۰۰ و پویا ایدنی با ۶.۵ امتیاز در رده ۱۲۵ قرار گرفتند.

مگنوس کارلسن از نروژ با ۱۰.۵ امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. ولادیسلاو آرتمیف با پرچم فیده (فدراسیون جهانی شطرنج) و آرجون اریگیاسی از هند با ۹.۵ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

منبع: فدراسیون شطرنج