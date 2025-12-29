باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان یافتن سال ۲۰۲۵ میلادی، عملکرد سیاست‌مداران جهانی زیر ذره‌بین کارشناسان و رسانه‌های تحلیلی جهان قرار گرفته است. دونالد ترامپ از جمله افرادی است که با کارنامه پرفرازونشیب خود بیش از دیگران مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.او در حدود یک سال حضور خود در کاخ سفید، با وجود ادعاهایش برای برقراری صلح در جهان، در چندین جنگ از جمله جنگ علیه یمن و جنگ علیه ایران مشارکت داشته است. او خود رسماً دستور حملات علیه یمن را صادر کرد و با چراغ سبز به اسرائیل، از تجاوز به خاک ایران پشتیبانی کرد. ترامپ بعدها مسئولیت این جنگ را نیز بر عهده گرفت.ترامپی که خود را «مرد صلح» می‌نامد، در ماه‌های پایانی ۲۰۲۵ نیز حملات به قایق‌های ونزوئلا را سازمان‌دهی کرد و بارها کاراکاس را به حمله تهدید کرد.او نه‌تنها در عرصه سیاسی، بلکه در عرصه اقتصادی هم «جنگ» به راه انداخت. جنگ تعرفه‌ای او در همان ماه‌های اولیه ریاست‌جمهوری، آمریکا و جهان را با شوک مواجه کرد.ترامپ با وضع تعرفه‌های بالا بر متحدان آمریکا از جمله کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی، پشت متحدانش را خالی کرد و زنگ خطر را برای آن‌ها به صدا درآورد.او اقتصاد آمریکا را نیز با چالشی عظیم مواجه کرد؛ به‌طوری‌که بورس این کشور با ریزشی کم‌سابقه روبه‌رو شد. ترامپ روز اعلام تعرفه‌ها را «روز آزادی» نامید، اما در عمل اقتصاد آمریکا را به بند کشید، بازارهای مالی را آشفته کرد و به «دستکاری» در بازارهای مالی متهم شد.

عقب‌نشینی از وعده‌ها؛ خصلت اصلی ترامپ

نشریه تحلیلی فارن پالیسی رئیس‌جمهور آمریکا را فردی «دمدمی‌مزاج» توصیف کرده است که حتی برخی از نزدیک‌ترین و وفادارترین متحدان آمریکا را نیز با چالش مواجه کرده است. ترامپ در سال ۲۰۲۵ بارها از وعده‌هایی که داده بود عقب‌نشینی کرد و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در سطح جهان را به هم ریخت. وی در ابتدا به شکلی بسیار سخت‌گیرانه تعرفه‌هایی را علیه کشورهای مختلف جهان مطرح کرد؛ با این حال، به‌تدریج با مذاکرات مختلف یا از بیم اقدامات تلافی‌جویانه سایر کشورها، به کاهش تعرفه‌ها دست زد و بار دیگر بازارهای جهانی را دچار آشفتگی کرد. او مدعی بود که می‌تواند با تعرفه‌های خود ضربات مهلکی به چین وارد کند، اما به اذعان فارن پالیسی، پکن یکی از بزرگ‌ترین برندگان سیاست‌های خارجی ترامپ در سال ۲۰۲۵ بود.