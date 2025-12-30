باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در بودجه سال آینده چه مواردی برای زنان دیده شده است؟، گفت: از ابتدایی که مرکز مشارکت‌های زنان و در حقیقت معاونت زنان تشکیل شده بود، یک درصد از بودجه همه دستگاه‌ها به حوزه زنان اختصاص داده می‌شد، اما از سال ۱۴۰۲ این موضوع حذف شده و امسال هم دولت به‌دلیل کسری‌های جدی که داشت، نتوانست این بودجه را دوباره به مجلس پیشنهاد دهد البته به این معنی نیست که ما برنامه‌ها و بودجه ویژه برای زنان و خانواده نداشته باشیم.

عضو هیئت دولت اظهار کرد: این بودجه‌ها در دستگاه‌ها پخش شده است مثلاً بخشی از حوزه خانواده در کمیته امداد، در سازمان بهزیستی، در وزارت ورزش و جوانان و سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه ازدواج پخش شده و این هزینه‌ها در آنجا صورت می‌گیرد و این بودجه‌ها در آن دستگاه‌ها دیده می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: اگر بخواهم دقیق به شما بگویم، بودجه‌ای با عنوان زنان به‌صورت کلان، جزو مصوبه‌هایی که پیش از این بوده، نیست؛ اما وجود دارد مثلاً ما اکنون بیمه زنان روستایی و زنان معسر را داریم که از صندوق بیت‌المال به آنها پرداخت می‌شود و بحث زنان سرپرست خانوار به‌صورت تک‌تک دیده شده است.

بهروزآذر تصریح کرد: ما ۱۷۵ ردیف داریم که به‌صورت خاص و تخصصی در جداول دستگاه‌ها به زنان اختصاص پیدا می‌کند، اما به‌عنوان مصوبه یک‌درصدی نداریم.