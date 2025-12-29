باشگاه خبرنگاران جوان - سال ۲۰۲۵ با پیشرفتهای چشمگیر در هوش مصنوعی و رباتیک به پایان خود نزدیک میشود؛ در کنار خبرهای بزرگ، پروژههای عجیبوغریبی هم در این سال معرفی شدند. در ادامه نگاهی به برخی از غیرمعمولترین اما جذابترین فناوریهای ۲۰۲۵ میاندازیم.
۱. رباتهای انساننمای نئو برای انجام کارهای خانه
رباتهایی که زمانی فقط در فیلمهای علمیتخیلی دیده میشدند، اکنون وارد خانهها شدهاند. ربات NEO که توسط شرکت ۱X Home Robots ساخته شده، بهعنوان اولین دستیار خانگی انساننمای آماده مصرف برای عموم معرفی شد.
این ربات میتواند لباسها را تا کند، قفسهها را مرتب کند و نظم خانه را حفظ نماید. نئو از طریق یک اپلیکیشن به فرمانهای صوتی یا دستی پاسخ میدهد و با استفاده از مدل زبانی بزرگ داخلی خود، ترجیحات کاربر را یاد میگیرد. وجود وایفای، بلوتوث و اسپیکر داخلی، این ربات را به یک سیستم سرگرمی متحرک نیز تبدیل کرده است.
۲. حمام هوشمند برای سگها
حمامکردن حیوانات خانگی در سال ۲۰۲۵ حالوهوای آیندهنگرانهای به خود گرفت. یک شرکت فناوری، محفظهای هوشمند به نام Woofwoof Lux طراحی کرده که براساس نژاد و نوع پوشش بدن سگ، حالتهای شستشوی شخصیسازیشدهای ارائه میدهد.
این دستگاه با استفاده از جتهای آب ملایم و شامپوهای مخصوص حیوانات، سگها را بدون ایجاد استرس تمیز میکند. اگرچه این دستگاه هنوز برای خرید عمومی در دسترس نیست، اما صاحبان سگ در آمریکا میتوانند در باشگاه و آرایشگاه سگهای Paws ۴۸ از این فناوری استفاده کنند.
۳. ربات پشمالوی خجالتی
تیم مهندسی Yukai Engineering که پیشتر کوسنهای رباتیک دمدار را ساخته بود، امسال با محصولی به نام Mirumi بازگشت. این ربات کوچک و پشمالو که ظاهری بسیار دوستداشتنی دارد، با حسگرها و چشمهای متحرک خود کنجکاوانه به اشیا و افراد نگاه میکند، اما نکته جالب اینجاست که هنگام لمسشدن یا ترسیدن، خجالت میکشد و خود را پنهان میکند.
میرومی طوری طراحی شده که دستانش را دور بند کیف یا وسایل روزمره حلقه میکند و مانند یک همسفر کوچک و خجالتی همیشه همراه شماست. این محصول قرار است در آوریل ۲۰۲۶ به بازار عرضه شود.
۴. عروسک رباتیک بامزه
اگر میرومی نظر شما را جلب نکرد، Ropet شاید گزینه بهتری باشد. این ربات همراه دستی، توانایی شنیدن، بهیادآوردن چهرهها و درک حرکات دست را دارد. وقتی روپت را نوازش میکنید، با لرزشی گرم واکنش نشان میدهد و رنگ چشمانش را با لوازم جانبی دیگر هماهنگ میکند.
این ربات که برای در آغوش گرفتن و سرگرمی طراحی شده، نیازی به غذاخوردن ندارد اما همیشه از دریافت توجه خوشحال میشود.
۵. قاب گوشی که مثل پوست انسان آفتابسوخته میشود
شاید عجیبترین گجت امسال Skincase باشد؛ یک قاب گوشی سیلیکونی که بافت، رنگ و حتی چینهای آن شبیه به پوست واقعی انسان است. این محصول که توسط محققی به نام «مارک تیسیر» و با همکاری Virgin Media O۲ ساخته شده، در مواجهه با اشعه ماورابنفش (UV) تغییر رنگ میدهد و مانند پوست انسان دچار آفتابسوختگی میشود.
هدف از این طراحی عجیب، یادآوری لزوم استفاده از کرم ضدآفتاب در طول روز به کاربران است.
۶. هوش مصنوعی در آشپزخانه
فناوری امسال به کمک آشپزها و علاقهمندان به آرایش نیز آمده است. گجت جدیدی به نام Spicerr با استفاده از هوش مصنوعی دقیقاً تشخیص میدهد که برای هر دستور غذا چه مقدار ادویه لازم است و آن را از کپسولهای مخصوص توزیع میکند تا نیازی به قاشق و ظروف ادویه نباشد.
منبع: دیجیاتو