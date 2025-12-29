باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز دوشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا، به زودی تماسی تلفنی برقرار خواهند کرد.

پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره زمان دقیق این گفت‌و‌گو پس از مذاکرات ترامپ با زلنسکی، بدون ذکر تاریخ دقیق گفت: «در اولین فرصت ممکن». او تاکید کرد که مسکو با ارزیابی ترامپ مبنی بر اینکه دستیابی به صلح در اوکراین بسیار نزدیک‌تر شده و مذاکرات به مراحل نهایی خود رسیده است، موافق است.

سخنگوی کرملین در پاسخ به این سوال که آیا مسکو دیدگاه ترامپ را تایید می‌کند، گفت: «قطعا». در مقابل، او وجود هرگونه برنامه برای تماس تلفنی میان پوتین و زلنسکی را تکذیب کرد و اظهار داشت: «در حال حاضر صحبتی از چنین تماسی در میان نیست.»

این اظهارات در بحبوحه تحولات شتابان دیپلماتیک بیان می‌شود؛ جایی که مسکو موافقت خود را با ارزیابی رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده و معتقد است طرف‌ها بیش از هر زمان دیگری به حل‌وفصل منازعه اوکراین نزدیک شده‌اند و مذاکرات به مرحله پایانی خود رسیده است.

با این حال روز شنبه، پوتین در دیدار با ژنرال‌های ارشد خود گفت که برخی «افراد باهوش» در غرب، شرایط صلح «مناسبی» را به کی‌یف پیشنهاد داده‌اند که شامل «ضمانت‌های امنیتی چارچوبی خوب»، طرحی برای بازسازی اقتصادی و نقشه‌راهی برای احیای روابط با روسیه است. با این حال، او گفت که کی‌یف علیرغم این شرایط خوب، هنوز برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز عجله‌ای ندارد.

منبع: آر تی