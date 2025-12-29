باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته سطح زیرکشت گندم آبی و دیم به ۶ میلیون هکتار رسیده است.

به گفته وی، با توجه به بارندگی های اخیر، مزارع دیم در برخی استان ها زیرکشت رفتند و تنها در برخی استان ها همچون کرمان و خوزستان به مزارع آسیب وارد شد که این امر قابل جبران است.

ایمانی ادامه داد: افزایش عملکرد در واحد سطح نیاز به تغذیه مناسب از جمله کود پایه پتاس و فسفات دارد که متاسفانه به میزان کافی در اختیار کشاورزان قرار نگرفت.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه طبق اعلام معاونت آب و خاک سالانه ۴.۵ تا ۵ میلیون تن کود مورد نیاز بخش کشاورزی است، افزود: در برخی سال ها، میزان مصرف کمتر از این رقم است و اکنون پتروشیمی ها به رغم افزایش قیمت، با شک و تردید کود توزیع می کنند، در حالیکه تغذیه رکن اساسی محصولات کشاورزی است.

وی با بیان اینکه تولید محصولات کشاورزی با نرخ فعلی خرید محصولات صرفه اقتصادی ندارد، گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید، دولت دستور تجدید نظر قیمت در دستور کار خود قرار دهد و از طرفی با تشدید نظارت ها،نهاده مورد نیاز کشاورز تامین شود چراکه کشاورز ناگریز به خرید سموم برای مبارزه با آفات و بیماری هاست، اما بدلیل نوسان شدید در بازار کشاورز انگیزه ای برای خرید ندارد.