باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - امیر کامران نیکو سخن مدیرعامل انجمن دیابت ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی ها نشان می دهد که بیماری های غیر واگیر آسیب و هزینه بیشتری را بر افراد جامعه و نظام سلامت وارد می کنند.

به گفته وی، الان ۴ بیماری اصلی غیر واگیر شامل قلبی و عروقی، انواع سرطان ها، بیماری های ریوی و تنفسی همچنین دیابت در سازمان جهانی بهداشت شناسایی شده که همگی ریزفاکتورهای مشابهی دارند.

نیکو سخن بیان کرد: بیش از ۴۱ میلیون نفر در دنیا به دلیل بیماری های غیرواگیر در دنیا فوت می کنند و ایران هم در این خصوص مستثنی نیست؛ بیماری های غیر واگیر بیشترین مرگ و میر را در دنیا دارند.

وی افزود: شایع ترین بیماری غیر واگیر عارضه پوسیدگی دندان است.

نیکو سخن در خصوص پویش سلامت ، تصریح کرد: اجرای پویش سلامت به عنوان یک کار سمبولیک است که به مردم در خصوص شیوع بیماری ها هشدارهای لازم داده می شود.

وی اضافه کرد: بیماری های غیر واگیر خاموش بوده و علائمی ندارند و یک دفعه پدیدار خواهند شد.

مدیرعامل انجمن دیابت ایران تاکید کرد: بی تحرکی،مصرف دخانیات، تغذیه نا سالم و حتی آلودگی هوا بلای جان بشریت شده اند و در سازمان ملل متحد دستورالعمل تمهیدات لازم برای مقابله با این بیماری ها به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: بیماری های واگیر هم مشکلات زیادی برای بشریت ایجاد کرده اند که در این خصوص بیش از ۶ میلیون در پاندمی کرونا جانشان را از دست داده اند.