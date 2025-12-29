مدیر عامل انجمن دیابت ایران گفت: پوسیدگی دندان، شایع‌ترین بیماری غیر واگیر است و سالانه ۴۱ میلیون نفر بر اثر بیماری‌های غیر واگیر در دنیا فوت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  حمید جنیدی‌مقدم - امیر کامران نیکو سخن مدیرعامل انجمن دیابت ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی ها نشان می دهد که بیماری های غیر واگیر آسیب و هزینه بیشتری را بر افراد جامعه و نظام سلامت وارد می کنند.

به گفته وی، الان ۴ بیماری اصلی غیر واگیر شامل قلبی و عروقی، انواع سرطان ها، بیماری های ریوی و تنفسی همچنین دیابت در سازمان جهانی بهداشت شناسایی شده که همگی ریزفاکتورهای مشابهی دارند.

نیکو سخن بیان کرد: بیش از ۴۱ میلیون نفر در دنیا به دلیل بیماری های غیرواگیر در دنیا فوت می کنند و ایران هم در این خصوص مستثنی نیست؛ بیماری های غیر واگیر بیشترین مرگ و میر را در دنیا دارند.

وی افزود: شایع ترین بیماری غیر واگیر عارضه پوسیدگی دندان است. 

نیکو سخن در خصوص پویش سلامت ، تصریح کرد: اجرای پویش سلامت به عنوان یک کار سمبولیک است که به مردم در خصوص شیوع بیماری ها هشدارهای لازم داده می شود. 

وی اضافه کرد: بیماری های غیر واگیر خاموش بوده و علائمی ندارند و یک دفعه پدیدار خواهند شد. 

مدیرعامل انجمن دیابت ایران تاکید کرد: بی تحرکی،مصرف دخانیات، تغذیه نا سالم و حتی آلودگی هوا بلای جان بشریت شده اند و در سازمان ملل متحد دستورالعمل تمهیدات لازم برای مقابله با این بیماری ها به تصویب رسیده است. 

وی ادامه داد: بیماری های واگیر هم مشکلات زیادی برای بشریت ایجاد کرده اند که در این خصوص بیش از ۶ میلیون در پاندمی کرونا جانشان را از دست داده اند.

برچسب ها: بیماری غیر واگیر ، پوسیدگی دندان
خبرهای مرتبط
برنامه وزارت بهداشت برای کنترل HIV، سل و هپاتیت
اعلام آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی/ مراقب دورهمی‌های شب یلدا باشید
آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی حاد در کشور اعلام شد/ نتایج آزمایش کووید کمتر از یک درصد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۰۸ دی ۱۴۰۴
45 سال است اب کلر دار مصرف میکنیم
یعنی 45 سال است که در جهت پوسیدگی دندان های جامعه قدم برداشته ایم وباعث پوسیدگی دندان های مردم ایران شده ایم کسی هم این مطلب را درک نکرده است که جلوی این خیانت را بگیرد
۰
۰
پاسخ دادن
برگزاری امتحانات نهایی قطعی است/ تصمیم‌گیری درباره امتحانات داخلی با شورای مدارس
تأمین کتاب‌های درسی برای ۸۳ هزار دانش‌آموز با نیازهای ویژه در کشور
حذف آزمون هماهنگ پایه ششم و بازگشت گواهی‌نامه پایان دوره ابتدایی
تشکیل کارگروه حل اختلاف اقتصاد دیجیتال با دستور رئیس قوه قضاییه
آغاز عرضه رسمی سیمکارت‌های «سری به‌یادماندنی» همراه اول
درمان سوختگی با روش‌های سنتی و دارو‌های محلی، علمی نیست + فیلم
آخرین اخبار
درمان سوختگی با روش‌های سنتی و دارو‌های محلی، علمی نیست + فیلم
حذف آزمون هماهنگ پایه ششم و بازگشت گواهی‌نامه پایان دوره ابتدایی
آغاز عرضه رسمی سیمکارت‌های «سری به‌یادماندنی» همراه اول
تشکیل کارگروه حل اختلاف اقتصاد دیجیتال با دستور رئیس قوه قضاییه
برگزاری امتحانات نهایی قطعی است/ تصمیم‌گیری درباره امتحانات داخلی با شورای مدارس
تأمین کتاب‌های درسی برای ۸۳ هزار دانش‌آموز با نیازهای ویژه در کشور
اپل به دلیل آسیب‌پذیری‌های مورد سوءاستفاده، به‌روزرسانی‌های اضطراری منتشر می‌کند
آغاز فرآیند پایدارسازی و آزمون‌های مداری ماهواره‌های ظفر ۲، پایا و کوثر
اعتیاد به قطره بینی؛ چگونه استفاده مکرر بر تنفس طبیعی تأثیر می‌گذارد
پوسیدگی دندان، شایع‌ترین بیماری غیر واگیر
سرطان و ناباروری از تبعات آلودگی هواست/ تهران می‌تواند به شهر انرژی پاک تبدیل شود
مردم ۷ هزار میلیارد تومان به پویش مدرسه‌سازی کمک کردند