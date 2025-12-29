گزارش جدید پنتاگون هشدار داد که جنگنده‌های نسل جدید چین به دلیل قیمت پایین و نبود محدودیت‌های سیاسی، در حال ربودن گوی سبقت از رقبای غربی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پنتاگون در گزارشی به چالش‌های فزاینده پیش‌روی آینده صنایع نظامی آمریکا اشاره کرد؛ جایی که چین به عنوان یک قدرت نوظهور در حوزه‌های تولید و صادرات نظامی قد علم کرده است.

در بخش‌هایی از این گزارش نظامی که اخیرا توسط پنتاگون درباره واقعیت صنایع نظامی جهان منتشر شده، جنگنده چینی FC-۳۱ به عنوان رقیب مستقیم جنگنده آمریکایی F-۳۵ معرفی شده است؛ هواپیمایی که برای دهه‌ها نماد افتخار صنعت نظامی آمریکا در جنگ‌ها و مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است.

این گزارش از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر چین پرده برمی‌دارد که تنها به ورود به بازار جهانی صادرات جنگنده‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به دنبال نفوذ عمیق و شاید نوعی انحصار در این حوزه از طریق سه برنامه اصلی در بخش هوانوردی نظامی است. 

برنامه‌ای که شامل جنگنده FC-۳۱ (نسخه صادراتی جنگنده رادارگریز نسل پنجم)، جنگنده چنگدو جی-۱۰سی (J-۱۰C) از نسل چهارم پیشرفته و جنگنده سبک جی‌اف-۱۷ (JF-۱۷) که محصول همکاری مشترک چین و پاکستان است، می‌باشد.

پنتاگون در این گزارش بر اهمیت افزایش تقاضای بین‌المللی برای جنگنده‌های چینی تاکید کرده و آنها را جایگزین‌هایی اقتصادی و سیاسی دانست که در مقایسه با هواپیما‌های غربی، چه از نظر هزینه و چه از نظر شرایط قراردادی، دسترسی به آنها آسان‌تر است.

در حالی که گزارش به هر سه سامانه هوایی پرداخته، بخش ویژه‌ای را به جنگنده FC-۳۱ اختصاص داده و بعید ندانسته که این هواپیما وارد رقابتی تنگاتنگ با نظیر آمریکایی خود (F-۳۵) شود؛ به‌ویژه آنکه این جنگنده اساسا برای اهداف صادراتی طراحی شده است. گزارش اشاره می‌کند که چین مصمم است FC-۳۱ را با بهره‌گیری از محدودیت‌های سخت‌گیرانه واشنگتن در فروش فناوری‌های پیشرفته نظامی، به عنوان رقیب مستقیم جنگنده آمریکایی بازاریابی کند.

برآورد‌های نظامی حاکی از آن است که رقابت این جنگنده چینی تنها به مدل آمریکایی محدود نمی‌شود، بلکه جنگنده‌های پیشرفته‌ای، چون تایفون اروپایی، رافال فرانسوی، سوخو-۳۵ روسی و حتی F-۱۵ EX آمریکایی را نیز به چالش می‌کشد.

این گزارش شرکت «لاکهید مارتین» را مسئول مشکلات فزاینده در نگهداری و پشتیبانی فنی دانسته و خاطرنشان کرده است که این نقص‌ها باعث شده توان پروازی هواپیما‌ها به کمتر از نیمی از مدت‌زمان پیش‌بینی‌شده در استاندارد‌های آمادگی رزمی محدود شود. 

منبع: آر تی

