این جشنواره شامل بخش‌های متنوعی از جمله فروشگاه اسباب‌بازی‌های ساخت ایران، انتخاب اسباب‌بازی‌های برتر، برگزاری نشست‌های علمی و نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب‌بازی است.

ساعت بازدید از بخش فروشگاهی جشنواره از ساعت ۱۱ تا ۲۰ و ساعت بازدید از بخش ترویجی بازی و اسباب‌بازی از ساعت ۱۵ تا ۲۰ تعیین شده است.

این جشنواره با هدف حمایت از کالاهای تولید داخل، کمک به برقراری ارتباطی هدفمند میان طراحان، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر فعالان حوزه بازی و اسباب‌بازی، ساماندهی صنعت اسباب‌بازی و فراهم‌کردن زمینه طراحی و استقرار نظام نوآوری در این حوزه، برگزار خواهد شد.

دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی با همراهی انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی، شورای نظارت بر اسباب‌بازی، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، شهرداری تهران و دانشگاه سوره برگزار می‌شود.

دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در خیابان حجاب تهران، میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.