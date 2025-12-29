باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان، امروز دوشنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و راههای گسترش همکاریها بررسی شد.
وزیر امور خارجه با تأکید بر سیاست ایران در توسعه روابط با کشورهای همسو و همفرهنگ، بر تقویت مناسبات همهجانبه با تاجیکستان و گسترش رایزنیها در حوزههای مختلف تأکید کرد و اشتراکات فرهنگی، تمدنی و زبانی دو کشور را زمینهای مهم برای تحکیم روابط دو ملت ایران و تاجیکستان دانست.
منبع: مهر