باشگاه خبرنگاران جوان - جلد اول این مجموعه با عنوان «استوانه فقاهت» به بررسی زندگی، شرح حال، سیره علمی و افکار مرحوم آیت‌الله نائینی اختصاص دارد و ۴۰ جلد دیگر شامل آثار قلمی و تقریرات دروس ایشان است که عمدتاً توسط شاگردان برجسته وی به نگارش درآمده است.

این موسوعه جامع، مشتمل بر مجموعه‌ای از آثار فقهی، اصولی، استفتائات، تقریرات دروس و اندیشه سیاسی مرحوم آیت‌الله نائینی است که با هدف احیا، تجمیع و عرضه منسجم میراث علمی و فکری این فقیه برجسته جهان تشیع منتشر شده است.

برخی از عناوین مجلدات این موسوعه عبارت‌اند از:

«استوانه فقاهت» (به زبان‌های فارسی و عربی)، «الصلاة فی المشکوک»، «المحقق النائینی»، «وسیلة النجاة»، «رساله لا ضرر»، «الفتاوی»، «الاستفتائات»، «کتاب الحج»، «احکام العبادات و المعاملات»، «حاشیة العروة الوثقی»، «تنبیه‌الامه و تنزیه‌الملة»، «أجود التقریرات»، «فوائد الاصول»، «التقریرات الاصولیه»، «کتاب الصلاة» و دیگر آثار ارزشمند فقهی و اصولی که بخشی از آنها به تقریر شاگردان برجسته‌ای همچون آیات عظام سید ابوالقاسم خوئی، محمدعلی کاظمی، شیخ حسین حلی، محمدتقی آملی و شیخ موسی خوانساری تدوین شده است.

گفتنی است کنگره بین‌المللی بزرگداشت میرزای نائینی با اهتمام و مشارکت علمای بزرگ و به‌ویژه زعمای حوزه‌های علمیه ایران و عراق، با پیام ویدئویی مقام معظم رهبری و سخنرانی مراجع عظام تقلید، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مدیر حوزه‌های علمیه، در چهار مرحله و در شهر‌های قم، مشهد، نجف و کربلا برگزار شد. این کنگره با حضور شخصیت‌های برجسته علمی جهان تشیع و اعضای بیت مرجعیت شیعه در عراق، با هدف تبیین ابعاد گسترده شخصیتی، افق‌های بلند فکری و پیچیدگی‌های عصر زعامت آیت‌الله نائینی، در ماه‌های آبان و آذر سال جاری برگزار گردید.

تدوین و نشر این موسوعه فاخر علمی با اهتمام دبیرخانه کنگره مرحوم میرزای نائینی و عتبه مقدسه حسینیه (ع) انجام شده است.

علاقه‌مندان برای تهیه این مجموعه می‌توانند به فروشگاه اینترنتی «نشر حوزه» به نشانی https://nashrehowzeh.ir و یا نمایشگاه کتاب حوزه واقع در قم، خیابان معلم، جنب بیت امام خمینی (ره)، مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه مراجعه کنند.

همچنین شماره تماس ۰۹۳۸۷۹۲۴۲۲۹ پاسخ‌گوی علاقه‌مندان و متقاضیان این مجموعه علمی است.

