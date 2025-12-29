\n\n\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0645\u06cc\u0648\u062f\u0631\u0627\u06af \u0628\u0648\u0698\u0648\u0648\u06cc\u0686 \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u0641\u0635\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062e\u0648\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u062a\u06cc\u0645 \u067e\u0648\u062f\u06af\u0648\u0631\u06cc\u062a\u0633\u0627 \u0645\u0648\u0646\u062a\u0647\u200c\u0646\u06af\u0631\u0648 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0639\u0647\u062f\u0647 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u067e\u0648\u062f\u06af\u0648\u0631\u06cc\u062a\u0633\u0627 \u0641\u0635\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0644\u06cc\u06af \u0645\u0648\u0646\u062a\u0647\u200c\u0646\u06af\u0631\u0648 \u0634\u062f \u0648\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0641\u0635\u0644 \u062f\u0631 \u0631\u062f\u0647 \u0647\u0641\u062a\u0645 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n\n\n