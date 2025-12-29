سرمربی سابق استقلال هدایت تیم پودگوریتسا مونته‌نگرو را برعهده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - میودراگ بوژوویچ سرمربی فصل گذشته تیم‌های فوتبال استقلال تهران و استقلال خوزستان هدایت تیم پودگوریتسا مونته‌نگرو را برعهده گرفت.

پودگوریتسا فصل گذشته قهرمان لیگ مونته‌نگرو شد ولی این فصل در رده هفتم جدول قرار دارد.

 

 

بوژوویچ سرمربی پودگوریتسا مونته‌نگرو شد

