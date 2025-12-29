باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، با انتشار بیانیه‌ای شهادت «ابوعبیده»، سخنگوی خود و چهار تن از اعضای خود به نام‌های محمد السنوار (برادر یحیی السنوار)، محمد شبانه، رائد سعد و ابوعمر السوری را تأیید کردند.

بر اساس این بیانیه، ابوعبیده که به مدت سال‌ها صدای رسای مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیستی بود، به همراه دیگر اعضای قسام در جریان عملیات‌های مقاومت به شهادت رسیده‌اند. گردان‌های قسام همچنین جانشین جدیدی را به عنوان سخنگوی خود معرفی کرده‌اند.

این شهادت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که مقاومت فلسطین با وجود فشار‌های نظامی و محاصره همه‌جانبه رژیم صهیونیستی، به مبارزه خود برای آزادی سرزمین‌های اشغالی ادامه می‌دهد.

منبع: الجزیره