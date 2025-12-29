باشگاه خبرنگاران‌ جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به کاهش دما، کشاورزان نسبت به عایق بندی مناسب برای لوله‌های آب و استفاده از ضد یخ در رادیاتور خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی اقدام کنند.

وی با تاکید بر تنظیم دمای گلخانه و دامداری ها و مدیریت مصرف انرژی افزود: کشاورزان نسبت به لایروبی و پاکسازی آبراهه ها و زهکشی و پاکسازی آب باغات و مزارع اقدام کنند.

رفیعی ادامه داد: با توجه به کاهش محسوس دما، تولیدکنندگان نسبت به تامین سوخت و تنظیم دمای واحدهای دامداری، مرغداری و گلخانه اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: عشایر از عبور در ارتفاعات و توقف در حاشیه مسیل ها بیان کرد: عدم چرای دام در مراتع و انتقال دام ها به مکان های سرپوشیده هنگام وقوع بارش در دستور کار قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی، فردا در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، اردبیل، کرمانشاه، ایلام، قم، همدان، قزوین، البرز، تهران، مرکزی، یزد، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، اصفهان، لرستان، سمنان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گیلان، مازندران، گلستان و روز چهارشنبه در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، کردستان، گلستان، لرستان، مازندران، همدان، اردبیل، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و یزد کاهش محسوس و شدید دمای هوا، یخبندان و یخ‌زدگی گسترده و سرمای غیرمتعارف انتظار می رود.