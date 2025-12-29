باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه وعده داد که ترکیه به «مبارزه علیه جنایتکاران خون‌خوار داعش» ادامه خواهد داد. او به عملیات امروز صبح ضد داعش در یالووا اشاره می‌کرد.

علی یرلی‌کایا وزیر کشور ترکیه تأیید کرد که سه پلیس در جریان این عملیات کشته شدند و همچنین شش جنگجوی داعش. اردوغان به خانواده پلیس‌های به قتل رسیده تسلیت گفت و قول داد که ترکیه با تروریسم «به روشی مصمم، چندوجهی و بدون سازش» مبارزه خواهد کرد.

چهار مأمور پلیس در تیراندازی زخمی شدند و در حال دریافت کمک پزشکی هستند.

منبع: آناتولی