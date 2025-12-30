باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس فعالیت خود را به طور رسمی در بازار نقل و انتقالات شروع کرده است و در اولین قدم مذاکراتی با فرزین معامله گری بازیکن جوان شمس آذر داشته است تا با این بازیکن قرارداد ببندد.

فرزین معامله گری با درخشش در تیم شمس آذر توجه اوسمار سرمربی پرسپولیس را به خود جلب کرده است و این مربی از مدیریت باشگاه خواسته تا این بازیکن را خریداری کرده تا در کنار میلاد محمدی پست دفاع چپ سرخپوشان را تقویت کنند.

معامله گری بازیکن زیر ۲۳ سال شمس آذر قابلیت بازی در چند پست را دارد به خاطر همین به آچار فرانسه این تیم قزوینی تبدیل شده و اوسمار از این قابلیت این بازیکن خبردار شده است و می‌خواهد او را به خدمت بگیرد.

این احتمال وجود دارد که معامله گری با فخریان مبادله شود چرا که باشگاه شمس آذر هم خواهان بازگشت فخریان به این تیم شده است.