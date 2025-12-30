باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سید مهدی سید صالحی کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست استقلال مقابل تیم گل گهر سیرجان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: آشورماتوف در این بازی نبود و کادر فنی از عارف غلامی به جای او در خط دفاع استفاده کرد. استقلالی‌ها بیشتر سعی کردند که مالکیت توپ را در اختیار داشته باشد، اما شاگردان تارتار به دنبال این بودند که پرفشار در عقب زمین باشند و سرعت دفاع به حمله خود را بالا ببرند.

استقلالی‌ها برنامه برای حمله کردن نداشتند

او افزود: تیم گل گهر روی اشتباه خط دفاعی استقلال توانست به گل برسد، اما بعد از آن مالکیت توپ در اختیار آبی پوشان بود، اما برنامه خاصی برای حمله کردن نداشتند. البته تعویض‌هایی که انجام شد و بازیکنانی که جابه جا شدند در نهایت نتوانستند کارایی لازم را داشته باشند. هر موقع آسانی و منیر الحدادی شرایط خوبی داشتند، استقلال هم شرایط ایده آلی داشته است. طبیعتا وقتی استقلال با ۲ هافبک وسط بازی می‌کند هماهنگی و هارمونی و طراحی حمله اش در خط میانی را از دست می‌دهد.

نتایج سینوسی به استقلال آسیب زده است

سید صالحی تصریح کرد: شما نگاه کنید ساپینتو تصمیم گرفت که در نیمه دوم بازی، چشمی را به جلو بیاورد و منیر حدادی را به عقب ببرد که طراحی حمله را از عقب انجام بدهد. وقتی تیم حریف فشرده و کامبک عقب بازی می‌کند طبیعی است که تیم مقابل با جایه جایی و تحرک سعی می‌کند این فشردگی را از هم باز کند، اما استقلال نتوانست این کار را انجام بدهد و نتیجه سینوسی که در این چند هفته گرفته که یک مقدار به این تیم آسیب زده است. باید منتظر باشیم تا ببینیم ساپینتو برای بازی با سپاهان چه کار‌هایی را انجام می‌دهد.

محرم نویدکیا توانست تیم سپاهان را از لحاظ روحی و روانی برگرداند

کارشناس فوتبال درباره پیروزی سپاهان برابر تیم چادر ملو اردکان اظهار کرد: تیم سپاهان بعد از اینکه نتیجه بازی جام حذفی برابر تیم خیبر خرم آباد را از دست داد، محرم نویدکیا توانست تیم را از لحاظ روحی و روانی برگرداند. این تیم اصفهانی در مقابل تیمی بازی می‌کرد که تیم‌های زیادی را توانسته بود اذیت کند. نویدکیا در نبود آلوز از لطفی استفاده کرده بود و زکی پور را در پست وینگرگذاشت. به طور طبیعی تیم سعید اخباری به دنبال این بود که بازی مستقیم انجام بدهد و خط هافبک سپاهان را از بازی خارج کند. نظم و هارمونی در نیمه اول به علت نبود آلوز شکل نگرفته بود و موقعیت‌هایی را ۲ تیم روی دروازه هم خلق کردند.

سپاهانی ها با اشتباه مدافعان چادر ملو توانستند گل بزنند

او افزود: تیم سپاهان در نیمه دوم بازی مالک بازی بود و حملات زیادی را روی دروازه حریف خلق کرد و تیم سعید اخباری نتوانست با تعداد نفرات بیشتری حمله کند، چون به دنبال این بود که ضد حمله بزند و بازی مستقیم در دستور کارش بود. تعویض‌هایی که نویدکیا انجام داد و آوردن علیاری و کاوه رضایی عاملی شد که حملات سپاهان در نیمه دوم بیش از اندازه شود و تیم چادر ملو عقب نشست و فشار زیادی در خط دفاعش متحمل شد و در نهایت بازیکنان این تیم اشتباه کردند و تیم سپاهان توانست در دقایق پایانی گل بزند و قهرمان نیم فصل شود.

سپاهان با آلوز توانستند خلق موقعیت کنند

سید صالحی درباره اینکه تیم سپاهان در ابتدای فصل خیلی خوب نتیجه نمی‌گرفت، اما در نهایت توانست قهرمان نیم فصل شود، گفت: تیم سپاهان با حضور نویدکیا در ابتدای فصل تغییرات زیادی داشت و یکسری بازیکنان از این تیم رفته بودند و بازیکنان جدید آمده بودند و محمد کریمی در اولین بازی مصدوم شد و دست سپاهان خالی شد و آلوز هم دیرتر به این تیم اضافه شد. از زمانی که آلوز در ترکیب سپاهان قرار گرفت، هماهنگی و هارمونی تیم سپاهان بیشتر شد و طراحی اش شکل گرفت. محرم هم ساختار دفاعی اش را درست کرد و وینگر‌های رونده‌ای داشت و خط هافبکش هم به هارمونی خوبی رسید و توانستند خلق موقعیت کنند و امید گل با حضور آلوز به وجود آورند و رفته رفته توانستند تمرکز تیمی خود را بالا ببرند و به صدر جدول برسند. البته یک مقدار سپاهان در پست وینگر و خط حمله نیاز به تقویت دارد که باید بازیکن در نیم فصل بگیرد.

نبود آلوز در تیم تراکتور هنوز احساس می شود

سید صالحی درباره اینکه تیم تراکتور برابر تیم شمس آذر مساوی کرد، گفت: اسکوچیچ ثبات ترکیبی خود را پیدا کرد و نفرات جایگزین خوبی دارد، اما بازیکنانی که دارند بازی می‌کنند فرسایشی شدند و فشار بیش از اندازه بر روی بازیکنان خط حمله تراکتور وجود دارد. با وجود اینکه یک نیم فصل گذشت، اما همچنان خلا آلوز در تراکتور حس می‌شود و این تیم در خلق موقعیت و اضافه شدن از عقب با مشکل مواجه است. تراکتور این یک نفررا کم دارد. البته این تیم تبریزی از هلیلوویچ به جای آلوز استفاده می‌کند، اما این بازیکن از لحاظ قوای بدنی و جسمانی نسبت به آلوز پایین‌تر بود و در طراحی حملات دچار مشکل می‌شود.

او خاطر نشان کرد: البته مصدومیت مهدی ترابی و نبود آلوز در نتایج تراکتور تاثیرگذار بوده است. به طور طبیعی وقتی شما خلق موقعیت نکنید در مقابل تیمی که می‌خواهد طراحی حمله انجام بدهد یک مقدار تمرکز بازیکنان خط حمله تراکتور بهم ریخته بود. تیم تراکتور مقابل تیم شمس آذر بازی مالکانه‌ای انجام داد، اما تیم حریف هم سعی کرد بسته بازی کند و نگذارد تیم تراکتور از عمق استفاده کند و این تیم تبریزی هم نتوانست نتیجه لازمه را کسب کند و امتیاز از دست داد و بازی را مساوی کرد.

پرسپولیسی ها کمتر خلق موقعیت می کنند

سید صالحی درباره برد پرسپولیس برابر تیم مس رفسنجان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تیم پرسپولیس با آمدن اوسمار ویرا ثباتش بیشتر شده است. اگر نگاه کنید سرخپوشان زیاد موقعیت گلزنی خلق نمی‌کنند و بیشتر اقتصادی بازی می‌کنند، چون رونده بودن جناحین پرسپولیس کمتر شده است. دفاع راست پرسپولیس در حمله شرکت نمی‌کند، اما اورونوف و سروش رفیعی در بازی‌های گذشته توانستند خلق موقعیت کنند. اورونوف بازیکن طراحی هست و سروش رفیعی در خط هافبک پرسپولیس کارایی لازم را داشته است. سرخپوشان نیاز به مهاجم نوک و دفاع چپ و راست دارد تا بتوانند بازی مالکانه را انجام بدهند. پرسپولیس نسبت به گذشته مالکیتش کمتر شده است و این هم به خاطر این است که ۲ بال چپ و راستش رونده نیستند و همین باعث شده که اوسمار بیشتر دنبال این است که امتیازات را به دست آورد تا بتواند در نیم فصل جایگزین پیدا کند تا شرایط تیمش بهتر شود.

کیفیت آن چنانی در لیگمان ندیدیم

او درباره اینکه مسابقات لیگ امسال را چطور دیده است، گفت: لیگ امسال به صورتی بود که تیم‌هایی که کم هزینه کرده بودند با تیم‌هایی که هزینه سنگین کرده بودند تفاوت آن چنانی نداشتند. بازیکن ۱۰۰ میلیاردی با بازیکن ۲ میلیاردی تفاوتی نداشت. اینکه رقم‌های آن چنانی به بازیکنان می‌دهیم در حالی که لیگ ما درآمدزایی ندارد و زیان ده هست و درسال‌های آینده باید منتظر باشیم پنجره باشگاه‌های ما بسته شود و کیفیت آن چنان بالایی را در لیگمان ندیدیم که بگوییم مثل سال گذشته کیفیت فوتبالی بالا رفته است. در هر صورت سطح لیگ امسال معمولی بود.