باشگاه پرسپولیس باید نفراتی را از لیست خود کنار بگذارد تا بتواند بازیکنان جدید اوسمار را خریداری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس بعد از جلسه با اوسمار سرمربی تیم خود فعالیت خود را در بازار نقل و انتقالات شروع کرده است. این تیم در پست‌های دفاع راست، دفاع چپ و مهاجم قصد دارد بازیکن بگیرد.

با توجه به اینکه پرسپولیس ۲ جای خالی در لیست تیم خود دارد به خاطر همین چند بازیکن باید از لیست کنار گذاشته شوند تا بازیکنان جدید خریداری شوند.

سرژاوریه مدافع راست ساحل عاجی پرسپولیس جدی‌ترین گزینه برای خروج از لیست سرخپوشان است. باشگاه پرسپولیس قصد دارد بعد از بازگشت این بازیکن به کشور برای جدایی با این بازیکن توافق کنند تا مشکلی پیش نیاید.

مجتبی فخریان بازیکن جوانی که از شمس آذر به پرسپولیس آمد و این بازیکن هم نتوانست رضایت اوسمار را جلب کند و همیشه هم از لیست بازیکنان سرخپوش خط می‌خورد. فخریان دومین گزینه جدایی از پرسپولیس است. گفته می‌شود شاید او با معامله گری بازیکن جوان شمس آذر معامله شود.

محمد حسین صادقی بازیکن جوان پرسپولیس هم کمتر به بازی گرفته شده است و این احتمال وجود دارد که این بازیکن هم به صورت قرضی به تیم دیگری منتقل شود.

یاسین سلمانی هم یکی از گزینه‌های خروج از لیست پرسپولیس است. این بازیکن هم کمتر در ترکیب سرخپوشان قرار گرفته است و شاید قرضی به تیم دیگری منتقل شود.

فرشاد احمد زاده هم یکی از گزینه‌هایی است که احتمال جدایی اش از پرسپولیس وجود دارد.