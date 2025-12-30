باشگاه پرسپولیس باید نفراتی را از لیست خود کنار بگذارد تا بتواند بازیکنان جدید اوسمار را خریداری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  باشگاه پرسپولیس بعد از جلسه با اوسمار سرمربی تیم خود فعالیت خود را در بازار نقل و انتقالات شروع کرده است. این تیم در پست‌های دفاع راست، دفاع چپ و مهاجم قصد دارد بازیکن بگیرد.  

با توجه به اینکه پرسپولیس ۲ جای خالی در لیست تیم خود دارد به خاطر همین چند بازیکن باید از لیست کنار گذاشته شوند تا بازیکنان جدید خریداری شوند.  

سرژاوریه مدافع راست ساحل عاجی پرسپولیس جدی‌ترین گزینه برای خروج از لیست سرخپوشان است. باشگاه پرسپولیس قصد دارد بعد از بازگشت  این بازیکن به کشور برای جدایی با این بازیکن توافق  کنند تا مشکلی پیش نیاید.  

مجتبی فخریان بازیکن جوانی که از شمس آذر به پرسپولیس آمد و این بازیکن هم نتوانست رضایت اوسمار را جلب کند و همیشه هم از لیست بازیکنان سرخپوش خط می‌خورد. فخریان دومین گزینه جدایی از پرسپولیس است. گفته می‌شود شاید او با معامله گری بازیکن جوان شمس آذر معامله شود.  

محمد حسین صادقی بازیکن جوان پرسپولیس هم کمتر به بازی گرفته شده است و این احتمال وجود دارد که این بازیکن هم به صورت قرضی به تیم دیگری منتقل شود.  

یاسین سلمانی هم یکی از گزینه‌های خروج از لیست پرسپولیس است. این بازیکن هم کمتر در ترکیب سرخپوشان قرار گرفته است و شاید قرضی به تیم دیگری منتقل شود.  

فرشاد احمد زاده هم یکی از گزینه‌هایی است که احتمال جدایی اش از پرسپولیس وجود دارد.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
سپاهان با پیوستن آریا یوسفی به پرسپولیس موافقت کرد
رونمایی از سبد خرید اوسمار برای تقویت پرسپولیس
دیدار دوستانه پرسپولیس با یک تیم آفریقایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد طاها
۲۱:۰۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
پرسپولیس قویترین تیم فوتبال ایران است
۰
۰
پاسخ دادن
عمری جراحی شد/ دوری ۶ هفته‌ای بازیکن پرسپولیس
شمسایی ۲۰ ملی‌پوش را به اردو فراخواند
آخرین اخبار
عمری جراحی شد/ دوری ۶ هفته‌ای بازیکن پرسپولیس
شمسایی ۲۰ ملی‌پوش را به اردو فراخواند
پرسپولیس فاتح دربی پایتخت/ استقلال باز هم دربی را نبُرد
لیگ امسال کیفیت آن چنانی نداشته است/ بازیکن ۱۰۰ میلیاردی با ۲ میلیاردی تفاوتی ندارد
ترکیب تیم‌های فوتبال تراکتور و ملوان اعلام شد
بیانیه هیأت مدیره باشگاه تراکتور پس از جلسه با وزیر ورزش
محکومیت سه ورزشکار به علت دوپینگ
رد شکایت باشگاه سپاهان از خیبر خرم‌آباد
استقلال – سپاهان در آسیا مشروط شد
انصافی: اگر تغییر رخ ندهد، استقلال شانس قهرمانی را از دست می‌دهد
ورزشکار آمریکایی خوراک کوسه شد
پایانی بر التهاب سکو ها؛ 4 مدیر به خط شدند
حریفان استقلال و سپاهان در آسیا مشخص شدند
باشگاه عراقی جذب هافبک ایرانی را تکذیب کرد
مدیرعامل تراکتور: بی‌احترامی در ورزشگاه‌ها خط قرمز همه باشگاه‌ها است
دنیامالی: هر باشگاهی خارج از چهارچوب رفتار کند با جرائم سخت مواجه می‌شود
تاج: اگر شعار نژادپرستانه سر داده شود داور بازی را متوقف می‌کند
صعود مردان پینگ پنگ ایران در آخرین رده بندی سال ۲۰۲۵
آاس رم ۳ - ۱ جنوا/ استقبال از آقای اسطوره در پایتخت با ۳ گل + فیلم
صعود حریف ایران در جام جهانی به دور حذفی جام ملت‌های آفریقا + فیلم
خروجی‌های پرسپولیس مشخص شدند
بازیکن جوان شمس آذر سرخپوش می‌شود
پرسپولیس با جذب ۲ بازیکن مدعی اول قهرمانی می‌شود
تراکتور - ملوان/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال شکار قو در تبریز