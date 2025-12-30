باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقام‌های روسیه، حمله پهپادی اوکراین به اقامتگاه دولتی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را اقدامی «تروریستی از سوی دولت اوکراین» دانسته و اعلام کرده‌اند که این حمله تلاش داشته تا روند صلح جاری بین مسکو و واشنگتن را خراب کند.

مقام‌های کرملین روز دوشنبه شب اعلام کردند که نیرو‌های اوکراینی در طول شب ۹۱ پهپاد انتحاری دوربرد به سمت اقامتگاه پوتین در منطقه نووگورود شلیک کرده‌اند. کرملین این اقدام نیرو‌های اوکراینی را «عملیات تروریستی بی‌پروا» توصیف کرده و هشدار داد که «طبیعتاً بی‌پاسخ نخواهد ماند و پاسخ جدی داده خواهد شد.» رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، گفت که از این حمله «بسیار خشمگین» شده است. ولودیمیر زلنسکی، رهبر اوکراین، این حمله را قویاً تکذیب کرده است.

در ادامه، دیدگاه برخی مقامات روس درباره این حادثه آمده است:

ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه

به گزارش رسانه‌ها که زلنسکی تلاش کرده خود را از مسئولیت این حمله دور کند، زاخاروا در تلگرام نوشت که اظهارات پیشین او درباره حوادثی مانند «کشتار غیرنظامیان در بوچا نزدیک کی‌یف» و ادعا‌های مربوط به «دزدی کودکان توسط روسیه» دروغ بوده است.

او افزود که این دروغ‌ها شامل اظهارات زلنسکی درباره «عدم تمایل طرف روس برای مذاکره» نیز می‌شود و تأکید کرد که «رژیم کی‌یف» باید پاسخگوی تمام جنایات خود باشد.

لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته امور خارجه دومای روسیه

سلوتسکی، رهبر حزب LDPR، حمله به اقامتگاه ریاست‌جمهوری را «عمل تروریستی دولتی» و نشانه «سقوط و فروپاشی کامل رژیم زلنسکی» دانست. او مدعی شد که «حزب جنگ» اروپایی «همدست مستقیم» این حمله بوده است.

وی افزود: «دست خط تروریست‌ها تغییر نمی‌کند» و این حمله را مرتبط با وقایع پیشین که او آنها را تحریکاتی در دور‌های قبلی مذاکرات می‌دانست، دانست. سلوتسکی گفت این حمله «پس از شکست واقعی برنامه زلنسکی در فلوریدا در مذاکرات با ترامپ» رخ داده و «تحریکی نه تنها علیه روسیه، بلکه علیه تلاش‌های صلح طرف آمریکایی» بوده است.

سرگئی میرنوف، رئیس حزب روسیه عادلانه – برای حقیقت

میرنوف گفت با توجه به تعداد پهپادها، حمله به اقامتگاه پوتین «هشدار نبوده و تلاش برای اعمال فشار در چارچوب مذاکرات نبوده است»، بلکه «تلاش برای حذف فیزیکی رئیس‌جمهور روسیه» محسوب می‌شود.

او این حمله را «عملی از سر ناچاری توسط دیکتاتور کی‌یف زلنسکی و رژیم او» توصیف کرد و مدعی شد که آنها «به گوشه رانده شده‌اند» و «تنها راه حل تسلیم است.» میرنوف افزود که احتمالاً کی‌یف به تنهایی عمل نکرده و «استادان اروپایی آنها چراغ سبز داده‌اند.» او خواستار «اقدامات قاطع» از جمله ضربه به ماشین نظامی اوکراین و رهبری «تروریستی» آن شد و خواستار برخورد با این درگیری به عنوان عملیات ضدتروریستی شد.

الکسی ژوراولف، معاون اول رئیس کمیته دفاعی دومای روسیه

ژوراولف گفت این حادثه نشان می‌دهد که کی‌یف «برای پایان ندادن به جنگ از هیچ کاری فروگذار نمی‌کند» و رهبران اوکراین «محدود به اصول اخلاقی یا قواعد جنگی نیستند.» او گفت فعالیت تروریستی آنها «تنها افزایش خواهد یافت» و آنها تلاش خواهند کرد به «اهداف مهم» حمله کنند.

رهبر حزب رودینا (میهن) اظهار داشت که «زمان پاسخ متقارن» به ساختمان‌های اصلی دولت در کی‌یف، از جمله دفتر زلنسکی در خیابان بانکوا، «مدت‌هاست که فرارسیده» و این ساختمان‌ها «از همان ابتدا» بدون آسیب مانده‌اند.

دیمیتری بلیک، عضو کمیته امور بین‌الملل دومای روسیه

بلیک گفت حمله پهپادی «تلاشی از سوی رژیم کی‌یف برای انجام حمله تروریستی علیه روند صلح» بوده است. وی افزود که رهبران اوکراین در تلاشند «تلاش‌های صلح را مختل کنند و روند مذاکرات را پیچیده سازند» و آنها مسیر «ترور و خشونت» را به جای گفت‌وگوی سازنده و مصالحه انتخاب کرده‌اند.

ویتالیک میلونوف، نماینده دومای روسیه

میلونوف گفت: «رژیم تروریستی اوکراین آماده هرگونه تشدید تنش است تا ماشین خون‌ریز خود را ادامه دهد و مردم خود را قربانی کند تا قدرت را برای رهبری نامشروع حفظ کند.»

او افزود: این حمله «نگرش سخاوتمندانه و صبورانه روسیه نسبت به گزینه‌های پایان درگیری را نقض می‌کند»، اما «به معنای ترک مذاکرات از سوی مسکو نیست.» میلونوف تأکید کرد که حمله به اقامتگاه دولتی پوتین «سیلی به چهره آمریکا و رئیس‌جمهور ترامپ است که در تلاش‌اند راهی شایسته برای خروج از بن‌بست برای جنتای کی‌یف پیدا کنند.»

