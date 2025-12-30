رییس پلیس راه البرز از بارش برف و لغزندگی جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال در محدوده این استان خبر داد و از رانندگان خواست با احتیاط رانندگی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ پیمان کرمی گفت: بارش برف شب گذشته در مناطق مختلف این استان سبب لغزندگی سطح محورها شده است.

وی گفت: همچنین محور فشند به طالقان نیز به علت بارش برف ساعاتی مسدود شد که پاکسازی آن توسط راهداری درحال انجام است.

رییس پلیس راه البرز اضافه کرد: با توجه به شرایط بارشی همراه داشتن زنجیر چرخ بویژه در محورهای کوهستانی الزامی است و مسافران با توجه به شرایط متغیر جوی ضمن پرهیز ازسفرهای غیرضرور ،قبل از سفر از وضعیت راه ها باخبر شوند.

کرمی درخصوص وضعیت ترافیک درراه های استان البرز نیز گفت: اکنون ترافیک درخط جنوبی آزادراه قزوین - کرج حدفاصل ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و در آزادراه کرج -تهران نیز ازمحدوده پل فردیس تا پل کلاک و در ادامه در محدوده گرمدره تا اتمسفر سنگین است .

