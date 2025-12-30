باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران از تعطیلی تمامی ادارات، موسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاههاومراکز آموزش عالی (تمامی امتحانات دانشگاهها برقرارمی باشد)، بانکها و شهرداریها به استثنای مراکز درمانی، امداد رسان وخدماتی وشعب کشیک بانکها وانتظامی در روزچهارشنبه ۱۰دی ماه درسطح استان خبر داد و اعلام کرد: این تصمیم به علت برودت هوا و در راستای تامین انرژی اتخاذ شده است.
بر این اساس باتوجه به فعال بودن شعب کشیک بانکها فردا چهارشنبه ۱۰ دیماه بورس فعال است.