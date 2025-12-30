استاندار گیلان با بیان اینکه آسیب های اجتماعی گیلان شناسایی شوند، گفت : محله محوری الویت برنامه های قرار گیرد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _  هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در جلسه شورای اجتماعی گفت : در گیلان آسیب های اجتماعی شناسایی و راهکارهای حل آن ارائه شود.‌

استاندار گیلان با بیان اینکه اعتیاد،  طلاق و سقط جنین  و ترک تحصیل دانش آموزان از اهم آسیب های اجتماعی شمرده می شود، گفت : در شان این استان نیست که دانش آموزی ترک تحصیل کند. 

حق شناس افزود: آمار طلاق ، ازدواج و موالید نسیت به میانگین کشور گیلان وضعیت مطلوب تری دارد.‌

وی با اشاره به اینکه امید به زندگی در گیلان نسبت به میانگین کشوری بهتر است ، تصریح کرد: منطقه آزاد انزلی با توجه به موقعیت جغرافیایی می تواند در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی فعال باشد. 

استاندار گیلان  با بیان اینکه در گیلان ۱۵۰ محله در طرح محله محوری در نظر گرفته شده است،‌خاطر نشان ساخت : محله محوری  از الویت های دولت چهاردهم است، لذا توجه به ظرفیت های مساجد استان از اهم موضوعاتی است در حل مسائل اجتماعی  و فرهنگ سازی در مقابله با آسیب های جدی  با مدیریت در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.‌

در این نشست هر یک از اعضای شورای اجتماعی مسائل از جمله اعتیاد ، سقط جنین ، بهره گیری از ظرفیت های مساجد ، بهداشت و درمان و  آب و فاضلاب ... بیان و راهکارهای حل  برخی از مسائل  و آسیب ها را از نماینده عالی دولت در گیلان خواستار شدند‌‌. 

برچسب ها: اجتماعی ، گیلان
خبرهای مرتبط
رشت/
رشد بیمه شدگان تامین اجتماعی در گیلان
رشت/
بهره برداری از واحد سی تی اسكن بيمارستان تامین اجتماعی گیلان
گیلان؛
پرواز‌های امروز فرودگاه رشت ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادارات و مراکز آموزشی گیلان فردا چهارشنبه تعطیل شد
آخرین اخبار
ادارات و مراکز آموزشی گیلان فردا چهارشنبه تعطیل شد
محله محوری الویت برنامه ها باشد
اعزام زائر اولی ها از املش به مشهد الرضا