باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر «اریکا فاکس»، ورزشکار ۵۵ ساله رشته سه‌گانه، پس از نزدیک به یک هفته جست‌و‌جو در ساحلی در شمال‌غرب سانتا کروز کالیفرنیا پیدا شد، حادثه‌ای که به‌عنوان یکی از موارد بسیار نادر مرگ‌ومیر مرتبط با کوسه در کالیفرنیا ثبت می‌شود.

آتش‌نشانان کالیفرنیا روز شنبه بقایای این ورزشکار را پیدا کردند، موضوعی که پدر و همسر او به رسانه‌های محلی تأیید کردند.

فاکس روز ۲۱ دسامبر به همراه بیش از دوازده شناگر دیگر از منطقه «لاورز پوینت» در نزدیکی مونتری وارد آب شده بود، اما هرگز به ساحل بازنگشت.

به گزارش روزنامه San Francisco Chronicle، یکی از شاهدان عینی که از آن منطقه عبور می‌کرده، به مأموران گفته بود کوسه‌ای را دیده که چیزی شبیه بدن انسان در دهان داشته و از آب بیرون آمده است.

روز یکشنبه، همسر او به همراه اعضای باشگاه شنای فاکس، مراسم یادبودی به‌صورت پیاده‌روی در امتداد ساحل لاورز پوینت برگزار کردند. پدر فاکس که مرگ دخترش را به شبکه NBC Bay Area تأیید کرد، او را فردی مهربان و همدل توصیف کرد که عاشق شنا بود و در مسابقات متعدد تریاتلون، از جمله رقابت معروف «فرار از آلکاتراز» شرکت کرده بود.

هفته گذشته، مقامات یک عملیات گسترده جست‌و‌جو و نجات را با حضور چندین قایق گارد ساحلی آمریکا و نیرو‌های آتش‌نشانی و پلیس محلی آغاز کردند. با این حال، گارد ساحلی پس از ۱۵ ساعت جست‌و‌جو در محدوده‌ای حدود ۸۴ مایل دریایی، عملیات را متوقف کرد.

آتش‌نشانان کالیفرنیا اعلام کردند جسدی را در ساحل «داونپورت»، در جنوب سانتا کروز، از آب بیرون کشیده‌اند. دفتر کلانتر سانتاکروز نیز همان روز با صدور بیانیه‌ای از ادامه تحقیقات درباره این مرگ خبر داد.

در این بیانیه آمده است: «جسدی از اقیانوس در جنوب ساحل داونپورت پیدا شد. با توجه به نزدیکی محل به قربانی اخیر حادثه کوسه در شهرستان مونتری، اداره ما به‌طور نزدیک با دفتر کلانتر مونتری و پلیس پاسیفیک گروو در حال همکاری است.»

با وجود حضور گونه‌های مختلف کوسه در سواحل کالیفرنیا، برخورد‌های مرگبار با انسان‌ها بسیار نادر است. پیش از مرگ فاکس، تنها ۱۶ مورد مرگ مرتبط با کوسه در ۷۵ سال گذشته در کالیفرنیا ثبت شده بود.

منبع: فارس