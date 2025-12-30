سخنگوی دولت با تایید اصل ارائه استعفای مهدی سنایی مشاور سیاسی رئیس‌جمهوری گفت: از اینکه استعفا مورد پذیرش قرار گرفته یا نه خبر ندارم.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در بخشی از نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره اصل طرح استعفای مهدی سنایی مشاور سیاسی رئیس‌جمهوری، اظهار کرد: لزوماً وقتی افراد استعفا می‌کنند به‌معنای بالاگرفتن اختلافات نیست و ممکن است افراد باهم تفاوت نظر کارشناسی داشته باشند.

وی افزود: افراد باید تا زمانی در جایی بمانند که حس خودشان این باشد کاری که برایش آمده‌اند را انجام می‌دهند؛ بنابراین اصل این موضوع را رد نمی‌کنم.

مهاجرانی یادآور شد: این استعفا از قبل ارائه شده بود، اما مورد پذیرش قرار نگرفته بود. اکنون نیز از اینکه این استعفا مورد قبول قرار گرفته شده خبر ندارم.

سخنگوی دولت گفت: دولت بر استفاده از ظرفیت همه افراد تاکید دارد و با شناختی که از آقای سنایی دارم اگر هم این استعفا مورد پذیرش قرار گیرد، پس از خروج از دولت نیز به ما کمک خواهند کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
پزشکیان باید کابینه را پاکسازی بکند ازعارف شروع بکند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۰۹ دی ۱۴۰۴
خواهشاً کسی توانایی کار ندارد کنار بکشد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
این کاره نیستی، برو، دعای مردم بدرقه راهت
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حميد
۱۵:۳۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
اقاي سنايي نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسلامي ب.ودند و . بعنوان سفير ايران در روسيه نيز حضور داشتند . براشون ارزوي موفقيت دارم
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
یعنی حتما بايد آشوب و بلوا بشه، آقا نمیتونی کنترل کنی محترمانه بکش کنار خلاص.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۰۹ دی ۱۴۰۴
دولت بی کفایت استعفا استعفا
۰
۲۱
پاسخ دادن
