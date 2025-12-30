آیین رونمایی و اجرای سمفونی ایرانمرد به منظور گرامی داشت شهید سردار سلیمانی در تالار وحدت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین اجرای ارکستر سمفونی ایرانمرد به منظور گرامی داشت یاد و خاطره سردار سرافراز اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با رویکرد پاسداشت هویت ملی، ایثار و همبستگی فرهنگی صبح امروز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ در تالار وحدت برگزار شد.

نمایش چهره برخی از شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی از جمله شهید غلامرضا محرابی، شهید حسین سلامی، شهید امیرعلی حاجی زاده، شهید غلامعلی رشید، شهید حسن محقق، شهید محمود باقری، شهید محسن باقری، شهید داود شیخیان، شهید علیرضا لطفی، شهید علی شادمانی، شهید محمد حسن ایزدی و شهید مهدی ربانی حین اجرای برنامه از جمله تمهیداتی بود که گروه طراحی برنامه برای این اجرا تدارک دیده بودند.

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی احمدی مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد اله یاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی اسماعیلی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و آموزش‌های هنری وزارت ارشاد، آرش امینی دبیر جشنواره موسیقی فجر، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی، قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی، رضا مردانی مدیرکل هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی دیگر از مدیران از جمله مهمانان ویژه این مراسم هستند.

زینب سلیمانی دختر سردار سلیمانی نخستین سخنران این مراسم بود، او گفت: همه ما وظایفی در برابر قهرمانان و شخصیت‌های کشورمان داریم. همه ما وظایف سنگینی داریم. ما از همان سال اول حاج قاسم شاهد تولیدات بسیار فاخری در زمینه آثار هنری بودیم. هنرمندان بسیاری پیش قدم شدند برای معرفی این شخصیت. این زبان هنر است که به دل و زبانِ جامعه نفوذ می‌کند.

سلیمانی تاکید کرد: حاج قاسم همه عمرش هیچ‌گاه به دنبال عناوین و القاب و سمتش نبود. در اوج محبوبیت در بین مردم بود، اما هیچ گاه به دنبال درجه‌ای بالاتر نبود و خود را سرباز وطن می‌دانستند. وقتی به ایشان سمت‌های بالاتر پیشنهاد شد ایشان نمی‌پذیرفتند. وصیت کرده بودند که بر سنگ مزارم بنویسید سرباز قاسم سلیمانی.

او گفت: مزد سال‌ها مجاهدتِ حاج قاسم رقم خوردن آن مراسم تشییعِ پرشکوه بود. ما وظیفه داریم که این شخصیت‌هارا به نسل‌های بعدی معرفی کنیم. افتخار می‌کنیم که فرزند سرباز وطن قاسم سلیمانی هستیم.

در ادامه با حضور وزیر فرهنگ و فرزندانِ حاج قاسم سلیمانی، از دو نویسنده تقدیر و از دو کتاب رونمایی شد. کتاب باران گرفته است نوشته احمد یوسف‌زاده نویسنده کرمانی رونمایی و نویسنده‌اش مورد تقدیرقرار گرفت.

کتاب سربازنامه نوشته افشین اعلاء رونمایی و از نویسنده‌اش تقدیر شد. همچنین از خانواده‌ی شهیدان محمد باقری و شهید غلامعلی رشید تقدیر شد.

سخنران بعدی این مراسم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. صالحی گفت: ماندگاری ایران مدیون بزرگمردان است که در طول سالیان و قرن‌ها از وطن پاسداشت کرده‌اند. ایرانمردی در ایران از دوران اساطیری تا اکنون امتداد معنایی داشته که همین امتداد پایداری و عزت ایران را به همراه داشته است.

وزیر فرهنگ گفت: باید به شخصیت رستم به عنوان یک ایرانمرد اشاره کنم. رستم در طول حیات خویش در فکر صیانت از ایران بود. شهریار آن زمان خطاب به رستم می‌گوید:

زهر بد تویی پیش ایران سپر / همیشه چو سیمرغ گسترده پر

حاج قاسم هم همچون رستم برای ایران بود. امروز بیش از هر زمان دیگری دانستیم که تاثیر سردار سلیمانی در امنیت ایران تا چه حد بوده است.

صالحی گفت: ویژگی بعدی ایرانمردی آزادگی و آزادمردی است. رستم با شهر بیداد مواجه می‌شود. در شاهنامه روایت می‌شود که رستم چگونه به این شهر می‌آید و بیداد را به هم می‌ریزد. وقتی داعش به عراق آمد و دختران ایزدی مورد هجوم بودند، حاج قاسم پناه دختران مظلوم شد. شهر بیداد در اقلیم زمانه شاید نبود، اما ندای مظلومیت شهر بیداد رستم را به خود می‌آورد.

وزیر فرهنگ تاکید کرد: ویژگی سوم ایرانمرد ارتباط او با خداست. در جای جای شاهنامه رابطه رستم با خدا همواره هست.

نخستین بیامد به جای نماز / چنین گفت با داور پاک راز

چو خواهم که این فرش بر کنم / توانایی آن بده در تنم

این فضا را در بزرگمردان، چون شهید سلیمانی می‌بینیم. این که انسان بتواند و باور داشته باشد که در عین همه توانایی‌ها به یک قدرت اصلی وصل است.

صالحی گفت: ایرانمردان ایرانی خرد و عقلانیت دارند. هفت خوان رستم درگیری رستم با هفت مرحله سخت و عمیق است؛ اما با خرد و عقلانیت بر مشکلات پیروز می‌شود. حاج قاسم هم همین بود. با مشکلات زمانه خودش همین‌گونه برخورد می‌کرد. رهبر معظم انقلاب تعبیر جالبی نسبت به حاج قاسم دارند؛ هم شجاعت و هم عقلانیت را هر دو در حدِ تحسین برانگیز دارد. فضائل اخلاقی دیگر ویژگیِ ایرانمردان است. اسفندیار که رقیب رستم است، اسفندیار تعبیرش از رستم این است که هر قدر جست‌و‌جو کنی از او نیک‌تر برای ایران نمیابی.

وزیر فرهنگ در ادامه به دستخطی از حاج قاسم اشاره کرد و گفت: از همان زمانی که این دست خط را دیدم حس آن روز اول را داشتم. دستخطی است که حاج قاسم در خانه‌ای در بوکمال است. این دستخط نمایی از سجیه‌ی اخلاقی است. به صاحب خانواده می‌نویسد؛ آن هم خانه‌ای که صاحبخانه در آنجا نبوده و مهاجرت کرده‌اند؛ اولا از شما عذرمی‌خواهم و امیدوارم عذر ما را بپذیرید و هر خسارتی به خانه شما وارد شده را حاضریم بپردازیم و... حاج قاسم فرمانده بر جان و روان خودشان هم بوده‌اند.

منبع: تسنیم