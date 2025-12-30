سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: طبق اصلاحات اعمال شده در لایحه بودجه سال آینده در این کمیسیون، حقوق کارکنان و کارمندان به‌صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی یوسفی در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: پس از درخواست استرداد و اصلاح لایحه بودجه توسط رئیس‌جمهور، نخستین جلسه کمیسیون تلفیق امروز برگزار شد و چند محور اصلی درباره افزایش هزینه‌های خانوار و کاهش سطح عمومی درآمد‌ها در لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزود: نخستین مصوبه، اصلاح میزان افزایش حقوق در سال آینده بود که مقرر شد این موضوع بر اساس عدالت و با توجه به منابعی که نمایندگان پیشنهاد خواهند داد، اصلاح شود.

وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون همچنین مقرر کردند اصلاحاتی در حوزه مالیات‌ها و وصول مالیات برای کارکنان و کارگران دولت، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان صورت گیرد. همچنین تصمیم گرفته شد با هدف توجه به معیشت اقشار مختلف، حقوق کارکنان در سال آینده به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند.

یوسفی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته درباره ارز ترجیحی در لایحه بودجه عنوان کرد: در جلسه امروز کمیسیون مقرر شد میزان تخصیص ارز ترجیحی، قیمت و نحوه مدیریت آن، به‌نحوی تعیین شود که منجر به کاهش هزینه تمام‌شده کالا‌های اساسی شود.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
ای دولت شما ابتدا قانون فوق العاده خاص را اجرا کنید،چرا نهاد های نظارتی مانند دیوان عدالت اداری ورود نمی‌کنید....این ترک فعل نیست؟
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۰۹ دی ۱۴۰۴
سال گذشته هم همین مدل را اجرا کردند در میانه راه دولت با تکنیک های دیگر دوبار حقوق کارمندان را کم کرد
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
چرا پلکانی دوباره می خواهید سر مردم کلاه بزارید افزایش حقوق باید 50درصد مطابق تورم موجود در کشور باشد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
چون کارمندانی هستن که ماهی۲۰۰ به بالا میگیرن ۲۰درصددافزایش اون اندازه حقوق دوتا کارمنده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
خدایی اگر حقوق کارمندان صرفا باعث تورم میشود اضاف نکنین ولی عرضه داشته باشین همون میزان افزایشی که حقوقها میگن باعث تورم میشود را هر ساله کم کنین خب سال آینده تورم منفی ۴۰ باشد به خودیه خود قدرت خرید مردم بهتر میشه ولی مثل روز روشن است که اگر هیچ افزایشی حقوقها نداشته باشد باز ما تورمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد داریم در کشور البته تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند بحثش با تورمی در بازار است بسیار شکاف دارد و فرق میکند این همه اجناس گران شد این همه اقلام خوراکی گران شد حدود ۹۰ درصد تا ۱۳۰ درصد افزایش داشتیم بعد بانک مرکزی گفته تورم تا آذر ۴۲ درصد است اگر منظورش تورم فقط خود ماه آذر است بازم اشتباه حساب کرده اجر از اول سال است خوب خدایی این محاسبه گران باید دوباره از کلاس اول بخوانند شاید واقعا سواد ندارن یا هزینه های خریدشان با مردم فرق دارد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
بخدا دولت به پلکانی هم اعتقاد ندارد فقط میخاد وقت بخرد وگرنه چرا معوقه به بازنشسته بدهد. قرارمون با دولت این نبود
یعنی به وعده خود عمل نکرد تا بازنشسته اعتراض کردن.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۰۹ دی ۱۴۰۴
. درپرداخت حقوق به کارکنان وبازنشسته برلبر عدالت اجتماعی مد نظر وپلکانی خوب هست.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
چند سال قبل هم گفتین پلکانی
از اون اول کمتر شد.
الانم مطئنم از ۲۰ درصد کمتره.
تازه چه فایده هرچقد درصد بیشتر باشه تورم چند برابر بیشتره.
فقط ما بدبخت میشیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۰۲ ۰۹ دی ۱۴۰۴
به نظر من حقوق مردم رو بر مبنای دلار حساب کنید چرا که اگه ۱۰۰ درصد هم بندازی رو حقوق ریالی فرداش میتونید با افزایش قیمت دلار تمام اونو ازشون پس بگیرید.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۰۹ دی ۱۴۰۴
افزایش حقوق = تورم ورشکستگی شرکت‌ها وکارخانجات
چرا طلا بی رویه گران می شود تمام زنهای مجرد در شرکت‌ها وادارت کار می کنند وتمام حقوق خود را به طلا می دهند جمع کنید این بساط افزایش را.
۷
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
یادش بخیر زمانی عیدی سکه تمام بهار پرداخت میشد برای همه
۵
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
دولت باید شجاعت داشته باشد یارانه ها را مستقیما به ملت پرداخت نکند صرفه جویی اتفاق نمی افتد
۹
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
شما در کجا ذینفع اید؟!!!
اتفاقا کلیه یارانه ها باید به مردم پرداخت شود تا خودشان مدیریت کنند.
مردم ، نیازی به مدیریت تو و امثال تو نیاز ندارند.
مردم خودشان مدیران با سابقه ای هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
یبار دیگه متنتو بخون ببینم چی گفتی اگر منظورت اینه بجایی که یارانه را به مردم بدن اسن کار را نکنن خوب میشه کسانی که بیشترین استفاده رو از کالایی دارن بیشترین یارانه بهشون تعلق میگره و حق اونی که ازش کمتر استفاده میکنه کمتره به نسبت اونی زیادتر استفاده میکنه پس باید یارانه هارو بدن به دست ملت که اونی که بیشتر استفاده میکنه از کالایی از جیب مبارکش خرج کنه مسال همین بنزین سوپر کسی که خودرو ندارد یا قشر فقیر هستن غز یارانه بنزین سوپر محروم بودند و عده ای که ماشین لوکس داشتن بیشترین استفاده رو می‌بردند با این کاری دولت کرد کسی که ماشین لوکس دارد باید از جیب مبارک خودش بنزین بزند نه از جیب مردم وسلام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۰۹ دی ۱۴۰۴
از دولت پزشکیان فقط شعار دیدیم اقتصاد را ول کرده
۲
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
باید پلکانی باشه کارمندی که 13میلیون حکمش لا 20درصد افزایش میشه 15609
درحالیکه کارمند با حکم 50میلیون میشه 60 میلیون
2600 کجا 10 میلیون کجا
۶
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
لطفا حقوق اضافه نکیند فقط خواهشمندم نرخ ها را ثابت نگهدارید خداوند پدر و مادر شما را بیامرزد.
۶
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
به صورت پلاکانی عالیه
۱۷
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۰۹ دی ۱۴۰۴
هیچ تاثیری نداره
۱۲
