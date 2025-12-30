باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی یوسفی در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: پس از درخواست استرداد و اصلاح لایحه بودجه توسط رئیس‌جمهور، نخستین جلسه کمیسیون تلفیق امروز برگزار شد و چند محور اصلی درباره افزایش هزینه‌های خانوار و کاهش سطح عمومی درآمد‌ها در لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزود: نخستین مصوبه، اصلاح میزان افزایش حقوق در سال آینده بود که مقرر شد این موضوع بر اساس عدالت و با توجه به منابعی که نمایندگان پیشنهاد خواهند داد، اصلاح شود.

وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون همچنین مقرر کردند اصلاحاتی در حوزه مالیات‌ها و وصول مالیات برای کارکنان و کارگران دولت، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان صورت گیرد. همچنین تصمیم گرفته شد با هدف توجه به معیشت اقشار مختلف، حقوق کارکنان در سال آینده به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند.

یوسفی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته درباره ارز ترجیحی در لایحه بودجه عنوان کرد: در جلسه امروز کمیسیون مقرر شد میزان تخصیص ارز ترجیحی، قیمت و نحوه مدیریت آن، به‌نحوی تعیین شود که منجر به کاهش هزینه تمام‌شده کالا‌های اساسی شود.

منبع:ایرنا