کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد که حملهٔ پهپادی اوکراین به یک اقامتگاه ریاست‌جمهوری در منطقهٔ نووگورود، موضع روسیه را در قبال یک توافق صلح احتمالی برای پایان دادن به درگیری‌ها سخت‌تر خواهد کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، این اتهامات روسیه را «دور تازه‌ای از دروغ‌ها» خوانده و گفته است هدف از این ادعاها، توجیه حملات بیشتر علیه اوکراین و طولانی‌تر کردن جنگ است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با اشاره به تکذیب اوکراین دربارهٔ این حملهٔ پهپادی، گفت بسیاری از رسانه‌های غربی نیز همسو با کی‌یف این تکذیب را دنبال می‌کنند.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «این اقدام تروریستی با هدف فروپاشی روند مذاکرات انجام شده است.» او افزود: «پیامد دیپلماتیک آن، سخت‌تر شدن موضع مذاکره‌ای فدراسیون روسیه خواهد بود.»

وی گفت ارتش روسیه می‌داند چگونه و چه زمانی پاسخ دهد.

پسکوف افزود: «ما می‌بینیم که خود زلنسکی تلاش می‌کند این موضوع را انکار کند و بسیاری از رسانه‌های غربی نیز با همراهی با رژیم کی‌یف، شروع به ترویج این روایت کرده‌اند که چنین اتفاقی رخ نداده است. این ادعا کاملاً غیرعقلانی است.»

پسکوف از بیان محل حضور ولادیمیر پوتین در زمان وقوع این حمله خودداری کرد و گفت با توجه به رویداد‌های اخیر، چنین جزئیاتی نباید در حوزهٔ عمومی مطرح شود.

او در پاسخ به این پرسش که آیا روسیه شواهد فیزیکی از حملهٔ پهپادی در اختیار دارد یا نه، گفت سامانه‌های پدافند هوایی پهپاد‌ها را سرنگون کرده‌اند، اما موضوع بقایای پهپاد‌ها در حیطهٔ مسئولیت وزارت دفاع است.

