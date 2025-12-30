قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه‌شنبه ۹ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه‌شنبه ۹ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۱،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۷۶۵،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰
 
برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
آیا رکود بازار خودرو همچنان ادامه‌دار خواهد بود؟
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۷ دی ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۸ دی ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۲۲:۱۲ ۰۹ دی ۱۴۰۴
اخه چرا همیشه چند میلیون ارزان مینویسی الان سواری صفر و کف قیمت ۸۵۰ به کم نمیدن کی بود میگفت با برنامه بنزین ماشین ارزان میشه خدا به داد امثال ما کارگر برسه که با این قیمت ها چیکار کنیم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایمان چراغی
۱۸:۴۵ ۰۹ دی ۱۴۰۴
ثبت نام خودرو
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
پراید نمیشه خرید عجب موندیم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۰۹ دی ۱۴۰۴
این خودرو ها با این قیمت ارزش خرید ندارند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
3 ماه خودرو نخرید تا ارزان شود
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
تارا اتوماتیک 1404 یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان ناقابل
حقوق 25 میلیون
۰
۲۳
پاسخ دادن
آغاز یخبندان در بسیاری از نقاط کشور از ۱۰ دی ماه
واکنش وزیر نفت به استعفای خود
مصرف گاز به ۶۳۹ میلیون متر مکعب رسید
افزایش ۲۵ برابری قیمت آب و گاز در برابر کاهش قیمت محصولات پتروشیمی+ فیلم
آخرین اخبار
مصرف گاز به ۶۳۹ میلیون متر مکعب رسید
واکنش وزیر نفت به استعفای خود
آغاز یخبندان در بسیاری از نقاط کشور از ۱۰ دی ماه
افزایش ۲۵ برابری قیمت آب و گاز در برابر کاهش قیمت محصولات پتروشیمی+ فیلم
ادامه فراخوان اصناف برای مالیات بر ارزش افزوده متوقف شد
وزارت جهاد کشاورزی: میزان عرضه روغن بیش از نیاز کشور است
ناگفته‌های فروش نفت ایران و بازگشت پول نفت
برنامه ریزی برای تولید ۱۰۰ هزار بشکه در روز / ظرفیت تولید پتروشیمی به ۵.۹ میلیون تن رسید
پردرخواست‌ترین و پرشکایت‌ترین بانک‌ها کدامند؟
روند خروج کامیون‌ها از مرز آستارا رو به بهبود است/ کارت‌های بازرگانی دلیل اصلی صف‌های طولانی کامیون
۱۶ کریدور ریلی و جاده‌ای در حال تکمیل است/ تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات شرکت ساخت
استفاده از هوش مصنوعی در تحقیقات گیاه‌پزشکی ضروری است
محدودیت عرضه اراضی مسکونی با توقف اجرای ماده ۵۰
سه تصمیم کلیدی سران قوا برای تسهیل امور مالیاتی اصناف و مشاغل کشور
لزوم آمادگی فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها در شرایط نامساعد جوی
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ دی ماه
قیمت برنج هندی کاهشی شد/ توزیع قطره چکانی روغن در بازار
رکورد تولید ۱۰۰ درصدی پتروشیمی در کشور
تحویل روزانه ۶۵ میلیون لیتر نفت‌گاز به نیروگاه‌ها
سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیارد ریالی در حوزه نمایشگاه‌های کشور
اصلاح شاخص کل بورس/ ارزش معاملات خرد سهام در پایان مبادلات امروز از مرز ۱۹ همت عبور کرد
۱۲ میلیون کنتور هوشمند تا سال آینده نصب می‌شود/ کاهش ناترازی برق
تشکیل فدراسیون صادراتی سبد تولیدات دانش‌بنیان
ارز خدماتی از ۱۵ دی با نرخ بازار تجاری محاسبه می‌شود
ریزش بیش از ۱۰۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
۱۴۲ کشور مقصد صادرات و ۱۰۵ کشور فروشنده کالا به ایران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ دی ماه ۱۴۰۴
فردا حراج سکه ضرب ۱۴۰۴ در مرکز مبادله برگزار می‌شود
اجرای عملیات راهداری زمستانی در ۱۷ استان کشور طی بارش‌های اخیر
آغاز عرضه رسمی سیمکارت‌های «سری به‌یادماندنی» همراه اول